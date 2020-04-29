Не только аллергия и нитраты: стало известно, чем опасны фрукты

Вопреки общепринятому мнению о том, что фрукты полезны для нашего организма, чрезмерное их потребление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала диетолог Вера Паламарь.

По словам диетолога на волне моды на правильное питание некоторые люди начали сомневаться в пользе фруктов для здоровья. Причина этому - большое содержание фруктозы во фруктах, по сравнению с другими цельными продуктами. ⠀

"Наш организм и каждая живая клетка на Земле имеют в своем составе и производят глюкозу. Глюкоза – самый главный источник быстрой энергии для организма. Однако с фруктозой дела обстоят иначе. Организм человека не содержит в своем химическом составе фруктозу и не вырабатывает ее. Фруктоза в наш организм поступает только извне", - отметила диетолог, уточнив при этом, что любая клетка нашего организма может использовать глюкозу, как источник быстрой энергии, однако нужно помнить, что фруктоза усваивается только клетками печени. ⠀

"Американские ученые утверждают, что высококалорийная диета с большим содержанием фруктозы может привести к ожирению, развитию диабета II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, жировому гепатозу и даже раку. Объясняется это тем, что перегруженная калориями и фруктозой печень успевает переработать только незначительное количество фруктозы в глюкозу", - отметила Паламарь, подчеркнув, что оставшаяся фруктоза переходит в жиры. ⠀

По словам диетолога, фруктоза не влияет на чувство сытости таким же образом, как глюкоза. Мы не испытываем чувства насыщения и съедаем больше. ⠀

"Фрукты напичканы не только фруктозой. Фрукты содержат огромное количество витаминов, клетчатки, минералов, антиоксидантов и фитонутриентов (растительных соединений, благотворно влияющих на наш организм). Где еще можно получить подобный набор за какие-то ничтожные 75 калорий за порцию?", - отметила врач, подчеркнув при этом, что растворимая клетчатка, содержащаяся в большом количестве во фруктах снижает уровень холестерина, замедляет всасывание углеводов,способствует быстрому насыщению, способствует снижению веса.

По словам диетолога, потребление фруктозы в больших количествах наносит вред нашему организму, однако превысить допустимое количество фруктозы, употребляя фрукты просто невозможно. Крайне сложно в один присест съесть количество фруктов, по содержанию сахара равное плитке молочного шоколада. ⠀

Диетолог отметила, что при потреблении фруктов нужно руководствоваться не калориями, а гликемическим индексом. Чем выше этот индекс, тем выше поднимается уровень сахара в крови. Это значит, что выше риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Паламарь, каждый фрукт поднимает уровень сахара по-своему. "Относительно низкий индекс у яблок (54), апельсинов (63), винограда (66). Выше – у абрикосов (82), бананов (94). Самый высокий индекс у арбуза (103) и фиников (141)", - отметила диетолог, подчеркнув при этом, что если вы не страдаете непереносимостью фруктозы и не сидите на низкоуглеводной диете, фрукты должны обязательно входить в ваш рацион. Но все хорошее – хорошо в меру.

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