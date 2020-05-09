Что нужно хранить в дверце холодильника: названы три "удобных" продукта
Дверца холодильника является самой теплой частью устройства. Из-за ее открывания происходят постоянные перепады температур, что не подходит для хранения большинства продуктов. Также в двери лучше не хранить много тяжелых продуктов, так как она может перекоситься.
"Рамблер" назвал продукты, которыми лучше всего занять дверцу холодильника.
Вода
Самый низ дверцы идеально подходит для того, чтобы расположить в нем бутылки с водой. Главное, чтобы бутылки были небольшого размера и не слишком тяжелые.
Сливочное масло
Если вы каждое утро подаете на стол масло, вполне разумно хранить его в дверце. Масло не испортится, но при этом будет достаточно мягким, чтобы его можно было сразу намазать на хлеб.
Небольшие консервы
Томатная паста, маленькие баночки зеленого горошка и кукурузы, паштет. В общем, все мелкое, что встанет на полки и может долго храниться.
Как писал OBOZREVATEL, диетолог рассказал, какие продукты нельзя класть в холодильник.