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Что нужно хранить в дверце холодильника: названы три "удобных" продукта

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Дверца холодильника является самой теплой частью устройства. Из-за ее открывания происходят постоянные перепады температур, что не подходит для хранения большинства продуктов. Также в двери лучше не хранить много тяжелых продуктов, так как она может перекоситься.

"Рамблер" назвал продукты, которыми лучше всего занять дверцу холодильника.

Что лучше хранить в дверце холодильника

Что лучше хранить в дверце холодильника

pixabay.com

Вода

Самый низ дверцы идеально подходит для того, чтобы расположить в нем бутылки с водой. Главное, чтобы бутылки были небольшого размера и не слишком тяжелые.

Сливочное масло

Если вы каждое утро подаете на стол масло, вполне разумно хранить его в дверце. Масло не испортится, но при этом будет достаточно мягким, чтобы его можно было сразу намазать на хлеб.

Небольшие консервы

Томатная паста, маленькие баночки зеленого горошка и кукурузы, паштет. В общем, все мелкое, что встанет на полки и может долго храниться.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог рассказал, какие продукты нельзя класть в холодильник.

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