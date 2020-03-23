Что купить и как это сохранить в период карантина

Мы уже освоили несколько новых правил питания в условиях сегодняшнего существования.

Во-первых, чем реже придется идти в магазин, тем лучше.

Во-вторых, не все из нас могут делать заказы онлайн, особенно пожилые люди. Кроме того, в данный момент компании слишком перегружены заказами, поэтому учитывайте, что продукты придется ждать намного дольше.

В-третьих, главной стратегией является установление приоритетов при покупке продуктов. Возможно, вам придется на время отказаться от нескольких причуд, чтобы освободить место в кладовой или морозильной камере.

В-четвертых, не все продукты имеют одинаковую ценность. Вы должны знать, как расставить приоритеты, что покупать и как это хранить, пока длится карантин.

Сегодня OBOZREVATEL предлагает еще несколько полезных советов по организации продуктового жизненного пространства.

Скоропортящиеся продукты

Покупать много свежих продуктов не стоит. Отдавайте предпочтение таким видам овощей, как капуста, морковь, лук, поскольку они хорошо сохраняются со временем. При этом меньше покупайте или вовсе откажитесь от брокколи и салата, которые быстро портятся.

Здоровая и питательная еда

Эксперты рекомендуют диету, богатую антиоксидантами, полиненасыщенными жирными кислотами и белком. Отдавайте предпочтение бобовым, орехам, крестоцветным овощам (капуста, цветная капуста и т. д.), голубой рыбе и цитрусовым. Однако учитывайте, что из-за пребывания дома и уменьшения физических нагрузок необходимо сократить количество калорий. Постарайтесь потреблять меньше животного белка, а больше бобовых и овощей.

Если обратить внимание на питательную пирамиду, нужно потреблять следующее:

СУШЕНЫЕ БОБЫ

Это очень здоровая пища. Чечевица, нут или фасоль хорошо сохраняются, не занимают много места и их легко готовить. Добавляя немного мяса, они становятся идеальным и уникальным блюдом.

ЗЛАКИ

Рис выполняет ту же миссию, что и бобовые. Он долго хранится при комнатной температуре, насыщает организм и с его помощью можно составить множество уникальных блюд. Мука сохраняется в хорошем состоянии, пока находится в сухом месте. Она позволит приготовить большое количество теста для блюд, а также кондитерских изделий. Макароны прекрасно хранятся в течение длительного времени. Они просты в приготовлении и отлично подходят для семей с детьми и молодых людей, потому что хорошо насыщают организм. Киноа и амарант, хотя и менее популярны, идеальны из-за их высокой белковой ценности.

ОВОЩИ

Картофель, морковь, лук и чеснок долго хранятся в хороших условиях при комнатной температуре. С их помощью можно приготовить бесконечное количество рецептов, поскольку они универсальны и хорошо сочетаются со многими ингредиентами. Они идеально подходят для приготовления уникальных блюд. Также капуста хорошо держится даже за пределами холодильника. Замороженные овощи – еще один удачный вариант, но имейте в виду, достаточно ли у вас места в морозильной камере. Консервы (помидоры, спаржа, фасоль, перец и т. д) – сейчас самое время для их использования.

РЫБА

Проще всего будет употреблять ее в консервированном виде. Банки легко хранятся и находятся в хорошем состоянии в течение длительного времени. Начните изобретать рецепты с сардинами в масле, скумбрией или маринованными мидиями. Замороженная рыба является еще одним удачным решением, но ее приобретение будет зависеть от возможностей хранения.

СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ

Они являются отличным источником витаминов. Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были грецкие орехи, фундук или миндаль. Однако не забывайте, что их следует есть в умеренных количествах.

ФРУКТЫ

Цитрусовые, помимо того, что богаты витаминами и антиоксидантами, долгое время хранятся в обычных условиях. То же самое касается яблок – это еще один фрукт для рассмотрения. Кроме того, обратите внимание на бананы, которые обеспечивают организм калием. Если говорить о консервированных фруктах или варенье, они также могут быть в вашем списке, однако их недостатком является высокое содержание сахара.

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Ультрапастеризованное молоко долго хранится при комнатной температуре, но занимает много места. Если с этим проблема, можно использовать сухое или даже сгущенное молоко, но помните, что в последнем много сахара. Сыры также хорошо сохраняются в течение длительного времени и обеспечивают белком, а также животными жирами. Однако их нужно употреблять в умеренных количествах.

МЯСО

Не обязательно есть мясо каждый день. Лучше пусть оно будет замороженным или в готовых к употреблению небольших порциях. Также удобно покупать мясо или мясные изделия в вакуумной упаковке.

ЯЙЦА

Яйца находятся в хорошем состоянии около месяца. Чтобы проверить это, просто поместите их в стакан с водой. Если они тонут, значит свежие, если плавают, уже старые или испорченные.

Благодарим за помощь в подготовке материала: Паула Креспо, президент Колледжа Диетологов и Нутрициологов Валенсийского Сообщества.

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