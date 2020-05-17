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Что есть во время беременности: советы итальянского диетолога

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За последние двадцать лет стало ясно, что диета, которой придерживается женщина до зачатия, имеет решающее значение для формирования здоровья ребенка.

"Как будто беременность действительно началась до оплодотворения", – говорит Стефания Руджери, диетолог в Центре исследований продуктов питания и нутрициологии (Италия).

OBOZREVATEL вместе с fondazioneveronesi.it предлагает ознакомиться с главными рекомендациями в области питания.

Что есть во время беременности: советы итальянского диетолога

Важно отметить, что некоторые микроэлементы помогают женскому организму подготовиться к счастливому событию и способствуют правильному развитию плаценты и плода. Вот почему в периконцептуальном периоде и во время беременности, особенно в первом триместре, лучший выбор для питания представлен средиземноморской диетой.

В идеале следует придерживаться преимущественно вегетарианского питания с возможным добавлением сначала рыбы, а затем мяса. По словам диетолога, три четверти каждого приема пищи должны состоять из продуктов растительного происхождения. Помните о том, что цельнозерновые продукты входят в этот список. Таким образом, помимо фолиевой кислоты в первом триместре, беременная женщина даже может отказаться от любых добавок.

Порций фруктов (150 г каждая) и овощей (200 г приготовленных или 80 г в сыром виде) должно быть 2 и 3 в день соответственно. В третьем квартале, в котором потребность в калориях увеличивается больше всего, можно даже немного повысить их потребление (на 50 и 80 граммов в день больше для овощей и фруктов).

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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