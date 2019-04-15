Что ел и пил Зеленский в Париже

12 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, после того как он провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, застали за трапезой.

Видео выложили в сеть. OBOZREVATEL.Smak обратил внимание на то, что ел и пил Зеленский.

Итак, на столе две чашки кофе. Явно эспрессо.

А также, предположительно, традиционное французское блюдо – яйца пашот.

Считается, что такое блюдо - самый лучший вариант завтрака. Приготовить его не очень сложно, но тем не менее есть свои нюансы.

Как приготовить:

1. Для приготовления следует выбирать только самые свежие яйца, не старее пяти дней. Это очень важно, ведь при варке свежий белок должен обволакивать желток.

2. Не стоит солить воду, в которую опускаете яйца, иначе белок испортится.

3. Для блюда лучше всего выбирать крупные яйца категории "экстра". Они больше всего привлекательны.

4. В воду добавьте немного белого уксуса. Благодаря ему белок будет обволакиваться вокруг желтка.

5. Готовят яйца пашот в закипающей воде. Она не должна начинать кипеть или бурлить.

6. Сделайте в воде специальною воронку ложкой или венчиком. Благодаря воронке белок будет легче приставать к желтку.

7. Чтобы получить желток кремового цвета и нежной консистенции, варите яйцо от 2 до 3 минут.

Подавать можно сверху на тосте с овощами, зеленью, поливать соусом по вкусу (можно чесночным).

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