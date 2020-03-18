Что должны есть дети во время карантина

Как поднять иммунитет, чем кормить детей во время карантина и на что обратить внимание. Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии "OBOZREVATEL рассказала диетолог Алена Юдина.

"Если говорить о рационе школьников, которые сейчас находятся на карантине, то родителям стоит обратить внимание на разнообразие рациона. Питание детей должно быть разнообразным, но при этом легким. Детей нельзя нагружать. В детском рационе обязательно должны присутствовать молочные продукты. Это творог, молочные суфле, творожные запеканки или ленивые вареники. Обязательно должны быть в рационе натуральные компоты из сухофруктов. Детям достаточно 150 грамм фруктов в день. Обязательно должны быть в детском рационе фрукты. Как минимум, одно хорошее яблоко ребенок за день должен скушать.

По нормам, в детском рационе должно быть много картофеля и хлеба, но я бы сделала акцент на кашах. Если в рационе ребенка акцент будет сделан на зерновом хлебе, или каше, будет только лучше. Что касается овощей, то нужно признать, что в большинстве своем дети их не любят. Поэтому я бы предложила родителям давать овощи в виде крем-супов, пюре или ярких гарниров к мясным блюдам. Чтобы ребенок ел овощи, блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым. Если родители умело завуалируют овощи, ребенок будет кушать с удовольствием ту же тыкву и даже не догадается о том, что именно он ест.

Безусловно, это очень непросто, особенно, если учесть, что родители работают. Именно поэтому я бы посоветовала сделать акцент на планировании своего рабочего дня. Если мама не успевает решить рабочие моменты, ей будет сложнее выкроить время на кулинарные изыски. А как известно в стрессовой ситуации и при отсутствии полноценного питания, в первую очередь, страдает нервная система. Именно поэтому родителям школьников, сейчас в условиях карантина нужно с вечера четко планировать свой следующий день и детально, практически пошагово, планировать рацион ребенка".

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