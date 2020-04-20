Чили Кон Карне от Марко Черветти
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ЧИЛИ КОН КАРНЕ
Ингредиенты
халапеньо или красный чили - 70 г,
говяжий бульон - 500 мл,
говядина - 500 г,
черная фасоль - 250 г,
лук - 200 г,
чеснок - 4 больших зубчика,
сладкий перец - 50 г,
кинза - 1 г,
оливковое масло - 30 г,
томатный соус - 50 г,
сметана - 100 г,
соль - 1 г,
зира - 2 г,
кориандр - 2 г,
корица - 1 г,
черный перец - 1 г.
Приготовление
Ставим на плиту сковороду и наливаем в нее несколько ложек оливкового масла. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок чистим и давим ножом.
Как только масло нагреется, отправляем в сковороду лук и чеснок. Все перемешиваем и жарим на среднем огне несколько минут.
Сладкий болгарский перец моем, чистим и нарезаем мелким кубиком. Отправляем перец в сковороду к луку.
Перец чили моем и нарезаем кольцами. Чили нужно много, так как это основной компонент блюда. Отправляем чили на сковороду. Все перемешиваем и тушим на среднем огне еще около 5-7 минут.
Говядину моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем очень мелким кубиком. Фактически мясо должно напоминать фарш.
Отправляем говядину в сковороду к овощам, все перемешиваем и обжариваем. Добавляем специи и соль по вкусу. Перемешиваем мясо со специями и добавляем отваренную или консервированную фасоль. Еще раз все перемешиваем и добавляем томатный соус.
Вливаем говяжий бульон. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо в течение часа. Кон карне подаем с картофелем фри и сметаной. Приятного аппетита.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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