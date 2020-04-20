Чили Кон Карне от Марко Черветти

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с самыми интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

ЧИЛИ КОН КАРНЕ

Ингредиенты

халапеньо или красный чили - 70 г,

говяжий бульон - 500 мл,

говядина - 500 г,

черная фасоль - 250 г,

лук - 200 г,

чеснок - 4 больших зубчика,

сладкий перец - 50 г,

кинза - 1 г,

оливковое масло - 30 г,

томатный соус - 50 г,

сметана - 100 г,

соль - 1 г,

зира - 2 г,

кориандр - 2 г,

корица - 1 г,

черный перец - 1 г.

Приготовление

Ставим на плиту сковороду и наливаем в нее несколько ложек оливкового масла. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок чистим и давим ножом.

Как только масло нагреется, отправляем в сковороду лук и чеснок. Все перемешиваем и жарим на среднем огне несколько минут.

Сладкий болгарский перец моем, чистим и нарезаем мелким кубиком. Отправляем перец в сковороду к луку.

Перец чили моем и нарезаем кольцами. Чили нужно много, так как это основной компонент блюда. Отправляем чили на сковороду. Все перемешиваем и тушим на среднем огне еще около 5-7 минут.

Говядину моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем очень мелким кубиком. Фактически мясо должно напоминать фарш.

Отправляем говядину в сковороду к овощам, все перемешиваем и обжариваем. Добавляем специи и соль по вкусу. Перемешиваем мясо со специями и добавляем отваренную или консервированную фасоль. Еще раз все перемешиваем и добавляем томатный соус.

Вливаем говяжий бульон. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо в течение часа. Кон карне подаем с картофелем фри и сметаной. Приятного аппетита.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL публиковал рецепт сырного супа от известного повара. С этим рецептом вы можете ознакомиться здесь.