Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Чили Кон Карне от Марко Черветти

48
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с самыми интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Чили Кон Карне от Марко Черветти

ЧИЛИ КОН КАРНЕ

Ингредиенты

  • халапеньо или красный чили - 70 г,

  • говяжий бульон - 500 мл,

  • говядина - 500 г,

  • черная фасоль - 250 г,

  • лук - 200 г,

  • чеснок - 4 больших зубчика,

  • сладкий перец - 50 г,

  • кинза - 1 г,

  • оливковое масло - 30 г,

  • томатный соус - 50 г,

  • сметана - 100 г,

  • соль - 1 г,

  • зира - 2 г,

  • кориандр - 2 г,

  • корица - 1 г,

  • черный перец - 1 г.

Приготовление

Ставим на плиту сковороду и наливаем в нее несколько ложек оливкового масла. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок чистим и давим ножом.

Как только масло нагреется, отправляем в сковороду лук и чеснок. Все перемешиваем и жарим на среднем огне несколько минут.

Сладкий болгарский перец моем, чистим и нарезаем мелким кубиком. Отправляем перец в сковороду к луку.

Перец чили моем и нарезаем кольцами. Чили нужно много, так как это основной компонент блюда. Отправляем чили на сковороду. Все перемешиваем и тушим на среднем огне еще около 5-7 минут.

Говядину моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем очень мелким кубиком. Фактически мясо должно напоминать фарш.

Отправляем говядину в сковороду к овощам, все перемешиваем и обжариваем. Добавляем специи и соль по вкусу. Перемешиваем мясо со специями и добавляем отваренную или консервированную фасоль. Еще раз все перемешиваем и добавляем томатный соус.

Вливаем говяжий бульон. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо в течение часа. Кон карне подаем с картофелем фри и сметаной. Приятного аппетита.

Также OBOZREVATEL публиковал рецепт сырного супа от известного повара. С этим рецептом вы можете ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Рецепты Питание Кулинарные советы Кулинарные новости
Теги
рецепт продукты питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz