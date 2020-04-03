Чиа - нежнейший пудинг на кокосовом молоке

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт прокомментирует диетолог.

Нежнейший пудинг на кокосовом молоке

Ингредиенты:

Кокосовое молоко - 400 мл.

Мед - 60 гр.

Лимон - 2 шт.

Семена чиа - 2 ст. л.

Куркума - 0,25 ч. л.

Соль - 1 гр.

Семена чиа тщательно промываем, после чего выкладываем на бумажное полотенце и хорошенько промакиваем.

Берем два средних лимона. Тщательно моем их и снимаем цедру. Теперь разрезаем лимоны пополам и выдавливаем сок. В чаше миксера смешиваем кокосовое молоко с куркумой. Добавляем цедру и сок лимона. Все как следует перемешиваем и добавляем мед, щепотку соли и семена чиа.

Если вы хотите, чтобы масса была более однородной, через 20-30 минут процедите напиток через мелкое сито и уберите цедру.

Еще раз все перемешиваем или взбиваем при помощи миксера. Убираем десерт в холодильник на ночь. К утру масса станет густой и вязкой.

Разливаем напиток по креманкам, украшаем листиком мяты и ягодами и подаем к столу.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Сергей Антонюк:

"Семена чиа — это очень калорийный продукт. Но они содержат весьма интересные жиры, в которые входят омега-3, калий, кальций, магний, витамины группы А, В, С. Это просто витаминная бомба. Этот ингредиент — это действительно полезно, но калорийно, поэтому нужно учитывать оба фактора.

Куркума — это, в первую очередь, антиоксидант и на организм человека она не всегда действует положительно. При употреблении куркумы у нас повышается тонус желчного пузыря и тонус матки. Поэтому женщинам в первом триметре беременности не рекомендуют добавлять в пищу куркуму. Также не стоит употреблять куркуму тем, у кого диагностированы мелкие камни желчного пузыря.

Что касается кокосового молока, то это достаточно жирный продукт. Если жирность коровьего молока обычно до 5%, то жирность кокосового молока составляет минимум 15%. Если человек не переносит лактозу, то кокосовое молоко — это оптимальный вариант для него.

Мед — это глюкоза и фруктоза. При малоподвижном образе жизни излишек глюкозы будет откладываться у нас на боках. Кроме того, стоит обратить внимание на уровень сахара в крови. Лимон — это витамин С, это замечательно.

В целом блюдо вкусное и полезное, но при этом калорийное. Если употреблять его изредка и в малом количестве — это будет отличное лакомство".

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