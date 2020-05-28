Рецепт: черные спагетти со спаржей и креветками

FoodOboz 12:00, 28.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод. Сегодня предлагаем приготовить черные спагетти со спаржей и креветками по рецепту итальянских поваров.

Креветки и спаржа, а также креветки и кабачки - это отличная кулинарная классика, в которой сочетаются рыбные продукты с овощами. В этом рецепте использование черных спагетти, то есть тех, которые получают путем сочетания чернил каракатицы с мукой грубого помола, является большим плюсом. С органолептической точки зрения - поскольку чернила каракатицы усиливают вкус моря, а с эстетической точки зрения, потому что спагетти, черные и блестящие от масла, создают красивый хроматический контраст с розовыми вареными креветками и зеленью спаржи.

Ингредиенты

для 4 человек

  • 360 г черных спагетти, то есть, продуктов с чернилами каракатицы

  • 500 г хвостов креветок

  • 500 г зеленой спаржи

  • 1 белый лук

  • оливковое масло первого отжима

  • несколько перьев зеленого лука

  • красный перец не очень острый

  • соль

Приготовление

Очистите спаржу и удалите твердую и волокнистую часть. После очистки спаржи нарежьте стебель кольцами и оставьте верхушки целыми.

Тонко нарежьте белую часть зеленого лука и отправьте его пассероваться с4-5 столовыми ложками масла в антипригарной сковороде с высокими бортиками. Добавьте нарезанную спаржу, посолите и добавьте стакан горячей воды. Готовьте в закрытой сковороде 10 минут.

Очистите хвосты креветок (разрезайте их на две или три части, если они большие) и положите их к спарже. Также добавьте верхушки спаржи и свежий красный перец, нарезанный ломтиками. Готовьте еще три-четыре минуты, часто помешивая.

Добавьте нарезанный зеленый лук.

Сварите спагетти в обильно подсоленной кипящей воде, слейте воду и переложите в кастрюлю.

Полейте небольшим количеством масла и протушите в течение минуты, чтобы смешать ингредиенты.

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