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Чем заменить вино в кулинарии: альтернативы для соусов без алкоголя

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В кулинарии часто нужно использовать вино для приготовления соусов, маринадов для мяса и т.п., однако, некоторые люди по ряду причин не могут употреблять алкоголь.

Боб Гранлис в статье для The Guardian предложил альтернативы.

Отмечается, что может быть множество причин, по которым невозможно употребление алкоголя, - религиозные убеждения, несовместимость с препаратами, беременность, индивидуальная непереносимость и многие другие.

Однако, это не является преградой для приготовления вкусных блюд.

Многие используют вместо вина уксус, но в нем может содержаться до 0,3% алкоголя, если он не халяльный, потому предпочтительно делать упор на овощи и фрукты, которые добавляют кислотности, — это может быть яблочный, лимонный, грейпфрутовый сок.

Чем заменить вино в кулинарии: альтернативы для соусов без алкоголя

Кроме того, можно взять сок укропа, добавить его к обжаренному на оливковом масле чесноку, добавить рыбного бульона, кориандра, петрушки, муки для густоты, - получится отменный анисовый соус для морепродуктов.

Чем заменить вино в кулинарии: альтернативы для соусов без алкоголя

Для мяса соус можно приготовить со свекольным соком, добавив к нему бульона, после чего обжаривать до уменьшения количества на сковороде.

Чем заменить вино в кулинарии: альтернативы для соусов без алкоголя

Напомним, ранее стало известно, какой алкогольный напиток является наименее вредным на диете.

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