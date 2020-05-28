Чем полезен укроп: главные свойства и преимущества

Укроп – травянистое растение, которое принадлежит к семейству Зонтичные. Он обладает превосходным ароматом и вкусом, поэтому часто используется при приготовлении мясных, рыбных, сырных и овощных блюд.

Кроме того, это эффективное средство при проблемах с пищеварением и головных болях.

OBOZREVATEL при содействии cocina-casera.com предлагает ознакомиться с главными свойствами и преимуществами укропа.

Укроп Getty

Улучшает пищеварение

Укроп является естественным средством, используемым для улучшения пищеварения. Он уменьшает тошноту, помогает при метеоризме и устраняет боли в животе. Все это благодаря успокаивающим свойствам и спазмолитическому эффекту. Также он эффективен в профилактике диареи, поскольку обладает способностью бороться с инфекциями. Кроме того, укроп используется для предотвращения запоров, так как способствует правильному функционированию кишечного транзита.

Богат витаминами, особенно витамином С и А

Укроп содержит почти 40% витамина А и С от нормы, которая нужна организму ежедневно. Большое количество витамина А делает его пищей, которая помогает поддерживать хорошее зрение, а также состояние костей, кожи и здоровых волос. А благодаря тому, что в нем еще и много кальция, эти преимущества удваиваются.

С другой стороны, витамин С благодаря антиоксидантному действию помогает бороться с болезнями и улучшает защиту иммунной системы. Также в укропе присутствуют некоторые витамины группы В, например, фолиевая кислота.

Укроп Getty

Богат минералами

Укроп содержит такие минералы, как кальций, фосфор, железо, магний и калий. Они в сочетании с витаминами обладают способностью укреплять кости и снабжать организм энергией для повседневной жизни.

Количество кальция в укропе очень большое: только одна столовая ложка укропа содержит больше кальция, чем треть чашки молока. Особенно высокая концентрация присутствует в семени этой травы.

Обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами

Согласно последним исследованиям, укроп содержит антиоксидантные вещества (полифенолы), благодаря которым он обладает противовоспалительными, антисептическими и антимикробными свойствами. Кроме того, он является средством против головной боли, а также помогает устранить тошноту.

Эффективен против комаров

Летом укроп становится идеальным союзником против комаров. Можно создать эффективный природный репеллент на основе этой ароматической травы (без каких-либо токсичных веществ). Для этого нужно просто отварить укроп и использовать в качестве спрея, с помощью которого опрыскивать дом или кожу. Он выделяет очень приятный аромат для людей, но при этом отпугивает комаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавлении от излишков веса.