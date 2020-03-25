Чем питаются жители Украины во время карантина: наш опрос

Как изменился наш рацион в связи с введением карантина? Какие продукты мы сейчас чаще всего покупаем?

Повысился ли интерес к кулинарному творчеству в связи с увеличением свободного времени?

Об этом OBOZREVATEL спросил у наших читателей.

СДЕЛАЛИ ЛИ ВЫ ЗАПАС ПРОДУКТОВ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА И КАКИЕ ПРОДУКТЫ КУПИЛИ?

Татьяна Ансимова, студентка, 20 лет

Нет, я ничего не закупала. Какой смысл? Еще до карантина я каждую субботу закупала продукты на всю следующую неделю, просто чтобы как-то контролировать свои расходы. Так гораздо экономнее получается. Вы же не заходите в магазин, когда в этом нет особой потребности.

Титаренко Татьяна Петровна, пенсионерка, 65 лет

Взяла 4 бутылки растительного масла, килограмм пять гречки, пару килограмм риса, три килограмма сахара. Мясо не брала. Дорого.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 лет

Преимущественно крупы и мясо. У меня большая морозильная камера, поэтому взяла килограмм десять вырезки, разделила на порции и заморозила. Больше не брала ничего, кроме круп. Да и то, понимаю, что с крупами просто поддалась общей панике.

Турло Максим, студент, 18 лет

Я ничего не закупал и глубоко убежден, что правильно поступил. Все есть в магазинах, зачем создавать ажиотаж на ровном месте?

КАК ИЗМЕНИЛСЯ РАЦИОН ВАШЕЙ СЕМЬИ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ?

Зборовская Лариса, домохозяйка, 35 лет

Меню моей семьи не изменилось. Как готовила супы, каши, картошку, так все и осталось.

Ткаченко Наталья, руководитель предприятия, 43 года

Так как вынуждена сидеть дома, вместо привычных пельменей, готовлю для семьи полноценные блюда. Например, голубцы. Часто готовила их и до карантина, а теперь и подавно, так как выкроить время стало намного легче.

Татьяна Ансимова, студентка, 20 лет

В принципе, изменился, так как если раньше я могла после работы или учебы перекусить в кафе, теперь вынуждена что-то готовить дома. Опять же, если раньше я по дороге на пары забегала в ближайшую пекарню и покупала себе на завтрак пару круассанов, то теперь такой возможности нет. Значит, нужно думать, как быстро и просто заменить привычные блюда чем-то другим.

Титаренко Татьяна Петровна, пенсионерка, 65 лет

Сложно сказать. Из-за роста цен стала реже покупать молочные продукты и мясо. Я готовлю редко, в основном на кухне командует дочка. А она готовит те же блюда, что и до карантина: супы, борщи, каши, картошку. В принципе, ни я, ни внуки голодными не сидим.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 лет

Разумеется, изменился. Раньше дети обедали в школе, я - на работе. Теперь я сижу дома в отпуске за свой счет, да и все сидят дома, и нужно как-то выкручиваться. Готовить приходится больше и чаще. Стараюсь побольше готовить первые блюда – то, на что в обычной жизни не хватает времени

Туло Максим, студент, 18 лет

Я не думаю, что он изменился. Я предпочитаю простые быстрые блюда, приготовление которых отнимает не более 20-30 минут.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПИТАНИЕМ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ, ЧТО ВАС ТРЕВОЖИТ?

Зборовская Лариса, домохозяйка, 35 лет

В связи с закрытием базаров и точек реализации продуктов, не все можно купить, например, копченую колбасу, которую любит моя семья.

Ткаченко Наталья, руководитель предприятия, 43 года

Излишек свободного времени явно негативно сказывается на моем аппетите. Слишком часто прогуливаюсь на кухню в поисках очередного перекуса. Боюсь, что к концу карантина наберу лишние килограммы

Татьяна Ансимова, студентка, 20 лет

Кроме того, что на некоторые продукты выросли цены, других проблем нет. Покупаю те же продукты, что и до карантина. А еще боюсь поправиться. Но эти опасения были и до коронавируса. А кто в мои годы не считает калории?

Титаренко Татьяна Петровна, пенсионерка, 65 лет

Из-за всех этих переживаний не могу себя заставить хоть что-то съесть. У меня вообще нет никакого аппетита.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 лет

На данном этапе пугает необходимость сидеть дома. Я - активный человек. Я привыкла заниматься спортом, ходить в тренажерный зал, в бассейн. Отсутствие физической активности убивает меня. Поэтому основные мои страхи - это страх потерять форму и набрать лишний вес.

Туло Максим, студент, 18 лет

Цены на продукты растут на глазах. Отсюда и проблемы. Чем выше цены - тем меньше мы можем себе позволить. А еще я не могу посещать тренажерный зал и поэтому боюсь потерять форму. Безусловно, я занимаюсь дома, но все же это не одно и то же. Поэтому мне приходится тщательно подсчитывать калории и контролировать себя, чтобы хотя бы не наесть лишние килограммы.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПОТРЕБНОСТЬ РАЗНООБРАЗИТЬ МЕНЮ НОВЫМИ БЛЮДАМИ ИЛИ БОЛЬШЕ ГОТОВИТЬ, ПОЛУЧАЯ ОТ ЭТОГО ТВОРЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?

Ткаченко Наталья, руководитель предприятия, 43 года

Нет. Обычно я на работе 24 часа в сутки. О каком творчестве может идти речь? Да, карантин заставил сидеть дома, время появилось, но сил и желания заниматься изысками нет. По крайней мере, пока. Сейчас я просто отдыхаю и пытаюсь отоспаться за все последние годы.

Татьяна Ансимова, студентка, 20 лет

Хотелось бы иметь возможность хоть иногда баловать себя морепродуктами. Также же хотелось бы хоть раз в неделю заказывать суши. Увы, пока я не могу себе этого позволить.

Титаренко Татьяна Петровна, пенсионерка, 65 лет

Хотелось бы иметь возможность покупать больше фруктов и молочных продуктов. Очень люблю творог, йогурты, кефир, вот их и хотелось бы видеть на своем столе почаще. А сейчас я с удовольствием пеку для внуков.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 лет

Нет, конечно. О каком творчестве вы говорите? Меня отправили в отпуск за свой счет. У мужа такая же ситуация. Мы не знаем, когда нам выплатят хоть какие-то деньги и когда наши предприятия начнут работать. Какое уж тут может быть творчество у плиты? Главное - накормить детей, и чтобы еще хоть что-то осталось в кошельке.

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