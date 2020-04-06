Чем диетолог кормит свою семью

Все мы не раз слышали рекомендации диетологов относительно того, что питание должно быть сбалансированным и правильным.

Нам рассказывают о том, на что обращать внимание при составлении рациона, какие продукты не покупать, и как правильно готовить, чтобы не навредить организму.

Но что происходит, когда заканчивается рабочий день и диетологи снимают свои белые халаты? Что на самом деле едят те, кто знает о правильном питании абсолютно все и следуют ли они своим собственным советам?

Об этом OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, диетолог Людмила Гончаренко.

"Я и все члены моей семьи сдали генетический анализ"

Это важно, чтобы понимать, кому какие продукты противопоказаны. Каждый четко понимает, какие продукты он не должен есть, а какие ему просто не подходят. Однако это не означает, что если одному чего-то нельзя, то ингредиент полностью убирается из рациона всей семьи.

Здесь присутствует момент самосознания и самоконтроля. Человек не кладет в свою тарелку тот продукт, который ему нельзя есть, но при этом все остальные не должны быть в чем-то ущемлены.

Нет никакого давления или табу. Однако при этом каждый четко понимает, почему он не нарушает свой рацион. Никто не хочет болеть, поэтому все достаточно осознанно относятся к питанию.

Так было не всегда. Мы все проходили через этап непринятия, и в какой-то момент пытались отказываться от принципа правильного питания, поддавшись простому человеческому "хочу". Но все это было буквально до первого заболевания или обострения. Как только где-то что-то начинало болеть или колоть, сразу же приходило понимание того, что питаться нужно правильно.

НАШИ ТАБУ

Полуфабрикаты и пельмени

Этого я не покупаю. Ни пельменей, ни полуфабрикатов в моем холодильнике нет и не будет.

Сосиски

Сосиски я не покупаю вообще. Колбасы если и беру, то очень редко и очень высокого качества. Не изучив состав продукта я никогда его не куплю.

Напитки и сахар

Я не покупаю сладкую воду и пакетированные соки. Этого в доме нет. Что касается компотов, то я их не варю. Мы пьем чистую воду, кофе и чай. Сахар не используем, его просто нет в доме. Подсластители мы тоже не используем. Что касается воды, то каждый член семьи четко знает, сколько он должен выпивать воды в день для нормального самочувствия.

Сладости

Сладостей в виде вафель и тортиков на моей кухне нет.

Котлеты

Магазинный фарш я не покупаю ни при каких обстоятельствах. У меня есть мясорубка и фарш я делаю сама. Если готовлю котлеты, то просто запекаю их в духовке. Также готовлю и люля-кебаб. Никакого масла или жира. Накрываю котлеты или люля кебаб фольгой и включаю духовку.

Майонез

Майонеза в доме не было уже лет 10.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Мясо и рыба

Разумеется, я покупаю и мясо, и рыбу. Если делается закупка на неделю, то я все делю на порции и замораживаю.

Крупы

Крупы я готовлю практически все. Обычно заливаю их с вечера водой, а утром варю на завтрак.

Сыр

Конечно, сыр есть в нашем рационе - козий и овечий.

Овощи и фрукты

Овощей и фруктов покупаем много, сразу на целую неделю. Очень много яблок, огурцов, лимоны, апельсины, бананы, сельдерей все что угодно. Ассортимент огромный. Также покупаю много всевозможной зелени. Этот ингредиент в холодильнике есть всегда.

Как правило овощи стараемся кушать в сыром виде. Иногда запекаем в духовке.

Масло

Я покупаю оливковое масло, и его уходит достаточно много. Также беру конопляное масло.

Перекусы

Если хочется что-то погрызть между приемами пищи, я допускаю прием орехов. Они калорийные, их много не съешь.

Иногда я могу купить кукурузные чипсы. Это натуральный продукт, не содержащий консервантов. Они покупаются крайне редко, и это единственный из рафинированных продуктов, который сейчас есть у меня на кухне.

МОИ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Каши

Я готовлю каши не на газу, а в духовке. Так получается гораздо вкуснее. Потом каждый добавляет в кашу то, что любит. Как правило, это ягоды или фрукты. Также мы можем заправить каши фрешем, например, апельсиновым соком. Это тоже очень вкусно.

Рыба

Рыбу не жарю - запекаю в духовке. Это может быть пергамент, фольга, противень, форма для запекания. Можно запечь рыбу с овощами, можно без овощей, можно использовать какой-то один ингредиент в качестве подушки, просто чтобы рыла была более сочной. Вариантов приготовления рыбы использую множество.

Зажарка

Зажарку я не готовлю. Я не варю борщи, поэтому в зажарке просто нет необходимости. Я варю куриный бульон, овощные супы, в которые добавляю овощи, коренья и зелень.

Салаты

Салаты заправлю только оливковым маслом. Сметану для заправки не использую.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

В одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!