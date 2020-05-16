Названы 5 продуктов, ошибочно считающиеся вредными

Есть целый ряд продуктов, которые многими людьми принято считать вредными для здоровья. И речь идет не о фастфуде или рафинированном сахаре.

Ниже мы проанализируем хорошо известные нам продукты, которые незаслуженно имеют плохую репутацию.

Яйца

Сейчас мы говорим о целом яйце, а не о белке и желтке, как разных составляющих. Если к белку особых претензий нет, то многие приверженцы здорового образа жизни желток не только не едят, а просто выбрасывают, считая, что в нем слишком много жиров. Специалисты уверяют, что на самом деле жиры в яичном желтке ненасыщенные, и они необходимы нашему организму, а во-вторых, большинство питательных веществ содержатся именно в этой части яйца. Таким образом, вместе с желтком многие выбрасывают и витамины А, В2, В5, В9, D и К.

Getty

Цельные молочные продукты

Если ваш организм не реагирует на лактозу, имеет смысл покупать обычные йогурты и кефир, а не их обезжиренную версию. Каждый молочный продукт изначально имеет свой процент жирности, и в процессе приготовления, проходя через множество стадий обработки, теряет свой естественный вкус. И здесь продавцы и изготовители товара зачастую используют рафинированный сахар, крахмал, загустители, ароматизаторы, красители и консерванты. Поверьте, 5% жирности творога принесут вам гораздо меньше вреда, чем все эти модификации.

Getty

Бобовые

К бобовым продуктам относятся очень настороженно из-за их крахмалистой структуры и высокого содержания калорий. Хотя, к примеру, в авокадо и лососе их гораздо больше, но эти продукты считаются полезными. А на самом деле бобовые – это отличный источник растительного белка и множества витаминов и минералов. Кроме того, они содержат много растворимой клетчатки, которая играет важную роль в нормальной работе желудочно-кишечного тракта и помогает стабилизировать вес.

Консервированные продукты

У консервов уже долгое время держится репутация самых вредных продуктов, сплошь напичканых химией. Это не соответствует действительности. На самом деле, большинство консервированных продуктов сохраняет свои полезные свойства и никакой угрозы здоровью не несут. В процессе консервирования практически в полном объеме сохраняются жирорастворимые витамины А, D, Е и К, калий, магний и марганец (а кальций и вовсе приобретает форму, легче усваиваемую организмом). Нужно выбирать продукты, законсервированные в собственном соку, а не в сахарном сиропе или томатном соусе.

Кофе

1-2 чашки кофе в день, по мнению специалистов, ничего, кроме пользы, не принесут. Отмечено, что кофе тонизирует нервную систему, значительно повышая работоспособность и концентрацию. Кроме того, он богат полифенолами — мощными антиоксидантами. Они необходимы для защиты организма от свободных радикалов, которые могут стать причиной как преждевременного старения, так и возникновения хронических заболеваний, отмечает сайт harpersbazaar.com

Как сообщал OBOZREVATEL, оказывается, целый ряд продуктов может улучшить человеку настроение, что особенно важно в нынешнее время, когда большинство из нас пребывают в самоизоляции.

Бананы, отмечают специалисты по питанию, содержат калий и триптофан, помогающий головному мозгу повышать настроение.