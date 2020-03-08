Быстрый рецепт вкуснейшего грузинского блюда с мясом

Грузинская кухня славится своими сытными и ароматными блюдами, и ее вполне заслуженно любят во всем мире.

FoodOboz предлагает отведать упрощенный вариант грузинского лобио с мясом, которое готовится менее чем за полчаса.

Для лобио на скорую руку понадобится куриное филе, банка консервированной фасоли, овощи, зелень, томатная паста и специи.

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Мясо нужно порезать на мелкие кусочки, поджарить, приправить и смешать с другими ингредиентами.

После того, как лобио закипело, ему следует еще около пяти минут потомиться под крышкой до полной готовности. И можно подавать к столу!

Стоит отметить, что для этого блюда стоит взять достаточно большой пучок зелени, а также не жалеть чеснока. Именно такой букет ароматов придаст лобио его неповторимый кавказский вкус.

Детальный рецепт такой сытной закуски размещен по ссылке: Лобио с мясом.

Лобио с мясом

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