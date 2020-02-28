Быстрый рецепт чудесной сырной закуски на завтрак и ланч

По утрам в долгожданные выходные совсем не хочется проводить время на кухне, и именно тут рецепт быстрого сытного перекуса придет на помощь!
FoodOboz нашел рецепт вкуснейших сырных гренок, которые готовятся за считанные минуты.
Натертый на терке адыгейский сыр смешивается с яйцами, эта масса наносится на любой хлеб и слегка обжаривается на сковороде. В итоге получается полноценный горячий перекус на завтрак или ланч, лишь стоит такое блюдо дополнить парой ломтиков любимых овощей или зеленью.
Соответствующий рецепт доступен тут: Гренки с сыром.
Гренки с сыром
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт сытного венгерского блюда на обед и ужин.
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