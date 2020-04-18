10 способов оригинально покрасить яйца к Пасхе

В преддверии Пасхи OBOZREVATEL решил напомнить вам самые простые и безопасные способы окрашивания яиц.

ЯЙЦА С РИСУНКОМ

Ингредиенты

луковая шелуха – 100 гр,

вода – 2,5 литра,

соль – 1 ст. ложка,

растительное масло - для смазывания яиц,

зелень - несколько веточек

рис - 50 гр.

тканевые салфетки, марля, тюль или кружево, фольга, нитки.

Окрашивание

100 гр. луковой шелухи промываем и заливаем кипятком. Ставим на огонь и доводим массу до кипения. Как только масса закипит, уменьшаем огонь до минимума и кипятим раствор 40-50 минут под закрытой крышкой. Спустя 50 минут выключаем плиту и даем раствору остыть.

Яйца для окрашивания достаем из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры. Несколько яиц обматываем нитками. Можно использовать как один вид ниток, так и разные. Суть покраски проста: когда после окрашивания вы срежете нитки, на яйце будет рисунок в виде светлых полос.

Теперь несколько яиц обвязываем лентой, так как делаем это, когда упаковываем подарок. Чтобы лента не соскочила с яйца, заворачиваем его в марлю и плотно завязываем.

Еще один способ покраски - завернуть яйцо в салфетку с рисунком. Плотно фиксируем салфетку, чтобы она не сдвинулась во время покраски.

Также на яйца можно наклеить липкую ленту или бумажные полосы и зафиксировать их нитками.

Лист фольги сворачиваем в треугольник и вырезаем различные фигурки по принципу новогодней снежинки. Заворачиваем в эту фольгу яйцо.

Еще один способ окраски - при помощи риса. Кладем на стол салфетку, насыпаем на нее рис и сверху выкладываем заранее смоченное водой яйцо. Плотно стягиваем салфетку.

Также можно украсить яйца рисунком в виде листиков и цветочков. Для этого яйцо нужно намочить в холодной воде, выложить на него цветы и листики и плотно обмотать яйцо салфеткой. Можно использовать как живые, так и искусственные цветы и листья.

Все подготовленные яйца опускаем в кастрюлю с луковым раствором таким образом, чтобы луковая шелуха полностью их покрывала. Чтобы яйца не лопнули при варке, добавляем в раствор столовую ложку соли. Доводим содержимое кастрюли до кипения, убавляем огонь и варим яйца 8-10 минут. Через 10 минут выключаем плиту и оставляем яйца в растворе на 40-50 минут.

Спустя указанное время вынимаем яйца из раствора и убираем вспомогательные материалы в виде ниток, салфеток и т.д. Даем яйцам высохнуть после чего смазываем их растительным маслом, чтобы рисунок выглядел ярче.

КАРКАДЕ И КУРКУМА

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Ингредиенты

куркума - 20 гр,

вода - 700-800 мл,

уксус 9% - 2 ст. л,

каркаде - 80-90 гр

Окрашивание

Вынимаем яйца из холодильника и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Яйца должны нагреться, в противном случае они потрескаются во время варки. 80 гр. каркаде кладем в сотейник, заливаем холодной водой. По одному выкладываем в этот раствор яйца таким образом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

Ставим кастрюлю на средний огонь и даем раствору закипеть. После закипания варим яйца в течение 15 минут, после чего выключаем плиту. Часть яиц вынимаем из раствора сразу и промакиваем салфеткой. Оставшиеся яйца оставляем в растворе до полного остывания. Эти яйца будут окрашены в более насыщенный цвет.

По такому же принципу можно окрасить яйца куркумой. Высыпаем куркуму в кастрюлю, наливаем воду. Выкладываем яйца в холодный раствор. Доводим массу до кипения, после чего уменьшаем огонь и даем яйцам покипеть еще 10 минут. Потом вынимаем яйца из раствора.

Выключаем плиту, добавляем в раствор из куркумы уксус. В другой кастрюле варим яйца до готовности после чего еще горячими выкладываем их в горячий раствор из куркумы и оставляем на 20 минут. Через 20 минут вынимаем яйца и обмакиваем салфетками.

КРАСНОКАЧАННАЯ КАПУСТА

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Ингредиенты

краснокачанная капуста - 500 гр,

вода - 1 л,

соль - 0,5 ст. л,

уксус - 1 ст. л.

Окрашивание

Капусту мелко шинкуем и кладем в кастрюлю. Заливаем капусту водой и ставим на огонь. Добавляем половину столовой ложки соли. Доводим раствор до кипения, после чего уменьшаем огонь и варим массу в течение 40 минут. Спустя указанное время выключаем плиту и оставляем раствор на 2 часа, чтобы он как следует настоялся.

Спустя 2 часа убираем из кастрюли часть капусты, чтобы освободить место для яиц. Добавляем в раствор столовую ложку уксуса. Теперь выкладываем в раствор яйца, ставим кастрюлю на огонь и варим яйца в течение 10 минут после закипания. Оставляем яйца в растворе до полного остывания, после чего убираем кастрюлю в холодильник на ночь. Чем дольше яйца будут в растворе, тем более интенсивный цвет вы получите.

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