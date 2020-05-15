"Буратино" и газировка из автомата: 12 напитков СССР, которые напомнят о детстве

Во времена СССР не было такого изобилия напитков, как сейчас, но каждый из них дети пили с удовольствием.

Издание AdMe.ru составило ТОП-12 напитков родом из Советского Союза.

Автоматы с газированной водой в СССР

1. Чай в стаканах

Напитки в граненых стаканах подавали в школьных и рабочих столовых. Чай был очень сладкий, иногда с легким цитрусовым привкусом из-за апельсиновых корок, которые в него добавляли.

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2. Разливной кофейный напиток

Еще в столовых подавали так называемый кофейный напиток, или "кофе с молоком". Правда, от кофе там, кроме названия, оставалось немного. Наливали его прямо из ведра или бидона.

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3. Газировка из автомата

Первый автомат с газированной водой изобрели в СССР в 1932 году. Обычно их устанавливали по несколько штук в ряд, потому что каждый автомат был рассчитан лишь на пару видов напитков. Возле них всегда толпились люди, особенно в теплое время года. Все пользовались одним граненым стаканом.

psycho.by

4. Компот из сухофруктов

Считалось, что компот из сухофруктов полезен для пищеварения и содержит множество витаминов. Так что советские дети помнят его еще с детсадовских времен.

Instagram/lov_vov

5. Лимонад

В бутылке с этикеткой "Лимонад" был желтый газированный напиток, обычно с лимонным вкусом.

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6. Крем-сода

Крем-сода обычно была светло-желтого оттенка, со сладковатым привкусом. Такой напиток, когда-то созданный на основе содовой воды, здорово освежал.

pikabu.ru

7. "Буратино"

Знаменитый напиток со сказочным героем на этикетке любили все советские дети. Этот лимонад золотистого цвета имел характерный кисло-сладкий вкус. Продавался в стеклянных бутылках, а в буфетах его отпускали на розлив.

pikabu.ru

8. Квас

Бочки-прицепы с квасом летом стояли во всех жилых районах, возле заводов и магазинов. Продавщица наливала квас в стаканы и бокалы с ручкой. Также люди подходили со своими бидонами и банками, чтобы запастись напитком впрок.

russiainphoto.ru

9. Кисель

Не все в детстве были фанатами теплого тягучего напитка. Однако все любили грызть сухой кисель в брикете.

LiveJournal/dymontiger

10. Молоко в треугольных пакетах

Молоко в необычной упаковке-пирамидке выдавалось детям в школе и детском саду к полднику. К нему часто предлагалось незатейливое печенье.

Instagram/azainer

11. Сок на розлив

В магазинах всегда можно было пропустить стаканчик любимого сока. В специальном отделе стояли перевернутые конусы с краниками, куда сливали напиток из банки. Рядом стоял стакан с солью и чайной ложкой – для томатного сока.

trinixy.ru

12. Сидр

Сидр – слабоалкогольный напиток на основе яблочного сока. Выпускался сладкий, полусухой и сухой сидр.

beercult.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что можно было купить в СССР за 1, 10 и 50 рублей.