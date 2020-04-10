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Брюссельская капуста: продукт здоровья и благополучия

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Брюссельская капуста – это овощная культура, принадлежащая к большому семейству Капустные (Brassicaceae). Она появляется на наших рынках, в основном, в зимний период.

Выращивается чаще в центральной и северной Европе, поскольку для ее роста необходим холодный климат.

Брюссельская капуста: продукт здоровья и благополучия

Getty

Брюссельская капуста содержит много витаминов и антиоксидантов, поэтому является ценным продуктом для здоровья и благополучия. Являясь овощем, она обеспечивает довольно незначительное потребление калорий и макроэлементов, но отличается высоким содержанием клетчатки и микроэлементов, среди которых калий, витамин С, В9, бета-каротин и ретинол. Особое богатство компонентов делает брюссельскую капусту очень популярной в области диетологии, пишет giallozafferano.it

Польза для здоровья

Брюссельская капуста: продукт здоровья и благополучия

Getty

Брюссельская капуста, как и все крестоцветные растения, является отличным союзником для здоровья, поскольку она:

- способствует поддержанию работы кишечника, благодаря наличию волокон и пребиотическому действию на кишечную микробиоту;

- оказывает естественное антианемическое действие из-за заметного присутствия фолатов (формы витамина В9), которые играют важную роль в регенерации эритроцитов;

- защищает организм от окислительного действия свободных радикалов;

- оказывает кардиозащитное действие, способствуя снижению некоторых показателей, таких как гомоцистеин.

Многочисленные исследования также сосредоточены на сульфорафане – молекуле, присутствующей в крестоцветных растениях, которая обладает сильным антиоксидантным, противодиабетическим и противоопухолевым действием.

Противопоказания

Потребление брюссельской капусты, как правило, не рекомендуется в случае колита и желудочно-кишечных патологий из-за большого количества ферментируемых волокон. Также она противопоказана в случае патологии коагуляции или антикоагулянтной терапии.

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Автор
Елена Козлова
Темы
Рецепты Питание
Тег
питание
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