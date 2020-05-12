Брусничный сок облегчит жизнь гипертоникам

FoodOboz 10:00, 12.05.2020 Обновлено: 10:45, 12.05.2020

Группа американских экспертов в ходе экспериментов установила, что брусничный сок помогает существенно снизить кровяное давление.

В 2-месячных опытах задействовали грызунов с повышенным давлением, которым все время давали три вида сока: брусничный, смородиновый и клюквенный. Выяснилось, что именно разбавленный напиток из брусники помогает снизить кровяное давления и существенно улучшает работу сосудов, сообщает Medical Xpress.

foodnewstime.ru

Ученые подчеркивают, что лекарства не стоит заменять соком, но его обязательно нужно вводить в рацион питания людям, страдающим гипертонией.

Стоить также напомнить, что брусника может быть сильным аллергеном и вызывать индивидуальную непереносимость. Поэтому всем, кто собирается ее часто употреблять в том или ином виде, обязательно нужно проконсультироваться с врачом..

Как сообщал OBOZREVATEL, сукралоза и экстракт стевии популярные сахарозаменители) благотворно влияют на функционирование печени и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

В 14-м казалось, что наступило тяжелейшее время. Столько лет прошло, а лучше не стало

"По законам войны и улицы": боец АТО вызвал на бой Усика

"Безвиз "заменили на "безвыезд": у Порошенко призвали прекратить грубый запрет на свободное передвижение украинцев

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

"Прямо угрожаете": Усик обратился к украинцам и объяснил фильм о религии