Брокколи может спасти от рака: как ее правильно готовить

Брокколи – это овощное растение семейства Капустные, которое является настоящим природным лекарством для легких и сердца. Порция брокколи в день помогает хорошо себя чувствовать.

В 100 г брокколи содержится необходимое количество витамина К для правильного свертывания крови, витамины С и А для укрепления иммунной системы и противодействия свободным радикалам, а также 2,9 г клетчатки, полезной для работы кишечника и бактериальной флоры, сообщает rita.it.

Брокколи способна стимулировать лейкоциты, которые восстанавливают и защищают слизистую оболочку кишечника, облегчая усвоение питательных веществ и отторжение патогенных микроорганизмов. Следовательно, это укрепляет иммунную защиту организма. Однако вещество, которое делает ее действительно незаменимой за столом, это сульфорафан. Именно ему приписывается антиоксидантный и противовоспалительный эффект, а также способность очищать легкие от токсинов и смога. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что сульфорафан способен увеличивать экспрессию генов защитных клеток, устраняя риск развития рака и защищая, в частности, толстую кишку, легкие, печень и молочную железу.

Железо, содержащееся в брокколи (1,5 мг на 100 г), является "растительным железом", которое усваивается организмом не так легко. По этой причине сочетание овощей с цитрусовыми и лимонным соком (в сыром виде или для маринования) способствует лучшему усвоению.

Что приготовить с брокколи

Попробуйте оригинальный салат, идеально подходящий для порции паровой рыбы. Для него вам понадобится брокколи, маринованная в лимонном соке, оливковом масле первого холодного отжима и перце чили, салат Сонгино, хлопья миндаля, лук и нарезанный апельсин.

Для лучшей работы желудка и кишечника, приготовьте смузи с примерно десятью соцветиями брокколи, смешанными в миксере с апельсиновым соком и мякотью, половиной яблока и свежим имбирем.

Чтобы укрепить антитела, есть вкусный вариант песто, богатого полезными жирами и витамином С. Смешайте брокколи с соком лимона, 30 г фундука, листьями базилика, 2 столовыми ложками оливкового масла, 2 чайными ложки цедры лимона и солью.

Как сохранить все ее достоинства

Доказано, что только при употреблении брокколи в сыром виде или приготовленной в течение короткого времени (5 минут на пару), потенциал сульфорафана остается неизменным. Более длительное время приготовления, одна минута кипения или три в микроволновой печи, приведут к его потере навсегда. То есть, готовя брокколи дольше, вы отказываетесь от значительной части витаминов и сульфорафана.

Как правильно выбирать и использовать

Лучше отдавать предпочтение свежей брокколи. Она должна быть плотная, зеленого цвета, с мясистыми и хрустящими на ощупь листьями и упругим стеблем. Употреблять лучше в течение нескольких дней, а мыть только перед использованием, чтобы избежать воздействия влажности.

Противопоказания

Несмотря на доказанные положительные эффекты, этот овощ подходит не всем. Лучше ограничить потребление брокколи, если вы принимаете антикоагулянты, есть проблемы со щитовидной железой, подагра или гиперурикемия.