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Бограч: известный писатель поделился невероятным рецептом

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Известный украинский писатель Юрий Винничук поделился собственным рецептом приготовления бограча.

В частности, на своей странице в социальной сети Facebook метр, прежде чем поделиться рецептом, рассказал об истории блюда.

По его словам, бограч – это казан, в котором венгры готовили различные блюда на природе. Однако это не только венгерское, но и галицкое блюдо – в годы пребывания Галичины в составе Австрии множество венгров, пребывавших здесь на государственных постах, выезжали для отдыха на пикник и занимались приготовлением гуляша и бограча.

Винничук отмечает, что для приготовления бограча сначала нужно заранее замочить фасоль, которую нужно сварить в день готовки блюда. После этого нужно нарезать мясо – свинину или баранину – на маленькие кусочки и положить на раскаленную сковороду. Сначала нужно обжаривать мясо на сильном огне, после чего на маленьком пламени его нужно протушить около часа.

Как только мясо будет приготовлено, его нужно посолить и добавить специи по вкусу – лавровый лист, перец, кориандр, базилик, майоран или др.

Далее мясо продолжает тушиться вместе со специями еще 30 минут.

Пока жарится основное блюдо, уверяет Винничук, нужно достать вторую сковороду и прожарить на ней лук, предварительно порезав его кольцами. Как только лук получит золотистый окрас, в сковороду нужно покрошить морковку и время от времени перемешивать ее с луком.

В сковороду с луком и морковкой добавляется чищенная картошка, которая режется на кубики и заливается холодной водой.

Как только мясо будет стушено, его нужно перемешать с фасолью, залить водой и довести до кипения, после чего можно добавлять лук, картошку и морковку. Посолить по вкусу.

Напоследок нужно покрошить на мясо помидоры или добавить томатную пасту, не лишним будет и шпинат. Нельзя забывать о красном меленом сладком перце, который окрасит ваше блюдо в красный цвет.

Теперь блюдо нужно прокипятить в течение 5 минут.

Винничук не исключает добавления в бограч грибов или зелени по вкусу.

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Шарипова Елена
Шарипова Елена
Моя благодapнocть тем, ктo пoкaзал мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁uhvzxw4 Пpоcто прoйдя oпрoc полyчилa пoчти пoлyгодовую зapплaту)) Пoльзyйтеcь, пoкa есть вoзможность=)
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