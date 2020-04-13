Блюда на сковороде: вкусные и быстрые рецепты

Сковорода - одна из наиболее используемых кухонных принадлежностей, напоминает OBOZREVATEL .Но знаете ли вы, что можно готовить на ней быстрые и вкусные обеды?

Подавляющее большинство рецептов требуют использования многих предметов в процессе приготовления. Однако нет ничего лучше, чем просто поставить скороводу на огонь, добавить все ингредиенты и дать им приготовиться, считает Hola.com.

Все макаронные блюда можно приготовить в сковороде, а также любой тип тушеного мяса или рецепт, который содержит яйца. Кроме того, среди всех рецептов, которые вам предлагаем, есть несколько, которые можно запекать в духовке.

Грибная пицца с тестом из нута

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Тесто из нута, как правило, предназначено для людей, которые придерживаются веганской диеты, поскольку обычная мука заменяется мукой, полученной из нута. Также оно идеально подходит для людей, не переносящих глютен. Предлагаем украсить пиццу грибами и йоркской ветчиной, однако все ингредиенты на ваше усмотрение. Это легко, полезно и не требует духовки!

Ингредиенты:

Для теста

50 г муки из нута

1 яйцо

вода

1 ст.л. оливкового масла

1 щепотка соли

Для начинки

3 ст.л. измельченного помидора

80 г тертого сыра "Моцарелла"

30 г свежих грибов

30 г рубленой ветчины

орегано

перец черный молотый

1 ст.л. оливкового масла

Приготовление:

1. В миске взбейте яйцо и постепенно добавляйте муку из нута, очень хорошо перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте щепотку соли, немного воды и оливковое масло. Снова перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились. Тесто должно оставаться жидким.

2. В антипригарную сковороду налейте немного оливкового масла (минимум, чтобы ничего не прилипло) и готовьте тесто на очень слабом огне.

3. Тем временем нарежьте ветчину, помойте грибы и нарежьте тонкими пластинками.

4. Когда увидите, что тесто сгустилось, добавьте измельченный помидор, тертый сыр, грибы и ветчину. Хорошо распределите по всему тесту. Посыпьте черным перцем и орегано.

5. Накройте крышкой и готовьте около 15 минут. Потреблять в горячем виде.

Цельнозерновые макароны с артишоками и красным перцем чили

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Всего за полчаса вы можете приготовить здоровое и богатое блюдо из макарон с овощами. Основа – это целые макароны, к которым добавляются артишоки, чеснок и немного нарезанного свежего перца чили, чтобы придать острый вкус.

Ингредиенты:

300 г макарон из цельнозерновой муки

300 г замороженных артишоков в четвертинах

50 г замороженного рубленого чеснока

8 шт вяленых помидоров, гидратированных в оливковом масле

2 шт свежего красного перца чили

соль

перец

оливковое масло

мята

Приготовление:

1. Приготовьте целые макароны в кипящей подсоленной воде в течение времени, указанного производителем на упаковке.

2. В другую кастрюлю положите замороженные артишоки и варите в кипящей подсоленной воде 10-12 минут.

3. Порежьте вяленые помидоры на полоски, а чили помойте, высушите и нарежьте ломтиками.

4. Положите немного масла в сковороду и обжарьте замороженный измельченный чеснок.

5. Добавьте вяленые помидоры и отваренные артишоки, слегка приправьте и готовьте пару минут.

6. Слейте пасту и смешайте ее с содержимым сковородки.

7. Перед подачей добавьте свежие кусочки красного перца чили и украсьте листьями свежей мяты.

Сырный омлет с капустой Романеско и беконом

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Омлет имеет множество форм и вариантов приготовления. Одним из самых популярных является картофельный, с луком или без. Однако вы можете сделать его из любых ингредиентов, просто смешав их со взбитым яйцом. Идея добавить капусту Романеско, сыр и бекон очень оригинальна. Такой омлет очень вкусный и его легко приготовить.

Ингредиенты:

6 яиц

6 соцветий капусты Романеско

100 г бекона маленькими кубиками

3 ломтика сыра

1 луковица

соль

оливковое масло

Приготовление:

1. Разделите капусту на соцветия, вымойте и нарежьте каждый бутон на несколько частей.

2. Готовьте на пару 15 минут. Отложите в сторону

3. Очистите и нарежьте лук. Обжарьте на сковороде.

4. Добавьте кусочки бекона и готовьте пару минут. Снимите с огня.

5. Взбейте яйца в большой миске. Добавьте приготовленную на пару капусту, бекон и лук. Также 3 ломтика сыра, порезанного на кусочки.

6. Посолите по вкусу и готовьте в широкой сковороде с глубоким дном с каплей масла.

Рис с курицей и овощами

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Чтобы приготовить этот рецепт, идеальный для детей и взрослых, вам понадобится только рис, упаковка замороженных овощей, бульон и несколько кусочков курицы. Замороженные продукты экономят много времени на кухне. Всегда покупайте их наилучшего качества и наслаждайтесь преимуществами!

Ингредиенты:

200 г круглозернистого риса

1 упаковка замороженного овощного рагу

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 веточка свежей петрушки

300 г куриной грудки

1 литр куриного бульона

соль

оливковое масло

Приготовление:

1. Очистите и нарежьте лук и чеснок.

2. Обжарьте лук в сковороде с небольшим количеством масла.

3. Добавьте замороженное овощное рагу.

4. Добавьте немного воды

5. На отдельной сковороде приготовьте куриное филе, предварительно нарезанное кубиками и заправленное небольшим количеством масла.

6. Добавьте рис к овощам и перемешайте.

7. Измельчите чеснок и свежую петрушку в ступке.

8. Добавьте эту смесь к рису с овощами.

9. Добавьте бульон и варите. Когда жидкость уменьшится, добавьте еще бульона.

10. Готовьте в течение 18 минут.

11. В последние 5 минут готовки добавьте кусочки курицы.

12. Оставьте рис на несколько минут, после этого подавайте к столу.

Картофель с колбасой Чисторра, яйцами и помидорами черри

Это блюдо не на каждый день. Но время от времени хочется побаловать себя жареной картошкой с колбасой. Это причудливый рецепт также включает несколько помидоров черри и немного чили.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г колбасы "Чисторра" (Chistorra)

250 г картофеля

100 г помидоров черри

2 луковицы

0,5 чили

150 мл оливкового масла для жарки

соль

перец

Приготовление:

1. Очистите картофель, вымойте его и нарежьте кубиками 2х2 см.

2. Разрежьте помидоры черри пополам. Очистите лук, вымойте его и нарежьте кольцами. Также порежьте колбасу на ломтики.

3. Разогрейте духовку до 180ºC.

4. Выньте стебель из перца чили и нарежьте его.

5. Обжарьте картофель на сковороде с маслом на сильном огне 5 минут. Слейте лишнее масло, добавьте колбасу и готовьте еще 3 минуты.

6. Добавьте помидоры черри и перемешайте.

7. Сделайте отверстия между ингредиентами на сковороде, добавьте в них яйца, приправьте все солью и перцем и отправляйте в духовку на 3–5 минут.

8. Выньте из духовки и посыпьте нарезанным перцем чили.

9. Подавайте к столу с несколькими ломтиками поджаренного хлеба, приготовленного в духовке рядом со сковородкой.

Яйца с мангольдом, помидорами и дуккой

Швейцарский мангольд – это разновидность свеклы, зеленые листья которой употребляются в пищу. Именно они играют роль основы для яиц, помидоров и дукки в этом рецепте. Это просто и вкусно!

Дукка – это характерная смесь орехов и семян, широко используемая в кухне Ближнего Востока. Попробуйте добавить ее к базе помидоров, лука и мангольда, сопровождая все козьим сыром и яйцами.

Ингредиенты:

1 упаковка швейцарского мангольда

1 банка измельченного натурального помидора

1 луковица

4 яйца

50 г козьего сыра

соль

оливковое масло

перец

8 листьев мяты

Для "Дукки"

25 г сырых очищенных лесных орехов

25 г цельного миндаля, очищенного

2 с.л. семян белого кунжута

1 ч. л. тмина

1 ч. л. семян кориандра

1 щепотка соли

1 ч. л. черного перца

Приготовление:

1. Положите в кастрюлю все ингредиенты "дукки", за исключением соли.

2. Поместите их в блендер или кофемолку, добавьте соль и слегка взбейте, чтобы оставалась рыхлая смесь и не образовывалась паста.

3. Поместите мангольд в кипящую соленую воду на 5 минут в течение 5 минут, затем процедите.

4. Очистите, нарежьте лук и обжарьте в кастрюле с небольшим количеством масла и соли.

5. Добавьте банку измельченного натурального помидора, немного соли и сахара, доведите до кипения, накройте крышкой, а затем уменьшите огонь и варите 10 минут.

6. Разогрейте духовку до 180ºC.

7. Смешайте мангольд с помидорами и приправьте столовой ложкой "дукки".

8. Поместите эту смесь в форму или сковородку, подходящую для духовки, и осторожно добавьте сверху яйца.

9. Слегка приправьте и добавьте крошенный козий сыр.

10. Поставьте в духовку и вынимайте, когда увидите, что яичный белок свернулся.

11. Украсьте листочками мяты и подавайте к столу.

12. Оставшуюся часть "дукки" переложите в маленькую миску, чтобы каждый мог добавить, если пожелает.

Чтобы ваши домашние полюбили есть овощи, нужно с умом подойти к приготовлению блюд и предложить им компромисс.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

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