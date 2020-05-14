Блинчик, которым можно накормить всю семью: рецепт из Голландии
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.
ГОЛЛАНДСКИЙ БЛИНЧИК ИЗ ДУХОВКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Ингредиенты
яйца - 4 шт,
молоко - 250 мл,
мука - 1 ст.л,
сахар - 1 ст. л,
соль - щепотка,
корица - 1/4 ч.л,
сливочное масло - 1 ст.л.
Приготовление
Вливаем в миску молоко, добавляем яйца, сахар, корицу и соль. Все хорошо перемешиваем или взбиваем миксером. Добавляем муку и замешиваем тесто.
Разогреваем духовку до 230 градусов, ставим в нее пустую форму для выпечки и даем форме как следует нагреться. Желательно, чтобы форма была с высокими бортами. Когда форма разогреется, смазываем дно и борта сливочным маслом, выливаем в нее тесто и запекаем блинчик при 200 градусах около 20 минут.
В это время нарезаем любые фрукты на ваш вкус. Выкладываем на блинчик ягоды, посыпаем их сахарной пудрой и добавляем несколько капель лимонного сока.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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