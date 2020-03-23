Безопасно ли заказывать доставку на дом? Изучаем опыт Испании

Сложная ситуация, которую мы испытываем из-за коронавируса, заставляет изменить определенные привычки.

Учитывая распространение коронавируса, доставка еды на дом стремительно набрала популярность. Фактически в Китае это было единственное, что работало во время изоляции города Ухань.

Однако можно ли утверждать, что это гарантирует безопасность?

Вот как решают эту проблему в Европе. Мы изучили опыт испанских ресторанов и служб доставки и подготовили для читателей OBOZREVATEL идеи, которые позволяют безопасно готовить и доставлять еду.

Рестораны соблюдают протоколы надлежащей практики обращения с пищевыми продуктами. Кроме этого, сотрудники работают в масках для предотвращения попадания капель слюны в пищу или контейнеры, потому что это средство размножения вируса . Кашель или чихание очень опасны, когда заболевание нарастает, а симптомы еще не проявляются. Все эти требования жесточайшим образом контролируются соответствующими органами страны.

Кейтеринговые компании имеют разрешение на приготовление и доставку еды без необходимости прибегать к услугам сторонних компаний.

Разрабатываются и внедряются новые процессы, гарантирующие максимальную безопасность – например, удаляется подпись при получении заказа между пользователем и курьером во избежание контакта.

Установлены гигиенические меры, такие как дезинфекция пакетов перед их доставкой.

Некоторыми ресторанами, в дополнение к усилению мер безопасности и гигиены пищевых продуктов, устранены транспортные расходы на все заказы до 3 апреля 2020 года.

На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая распространения коронавируса через пищу. По данным ВОЗ и EFSA (Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов), который публикует информацию на своем веб-сайте, ситуация тщательно контролируется.

В мадридском ресторане De La Riva, чтобы развеять сомнения, записали видео приготовления еды в перчатках и маске и отправили его клиентам, чтобы они были спокойны и видели, как соблюдаются необходимые гигиенические меры.

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