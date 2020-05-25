Сочные котлеты из чечевицы

Елена Коваленко FoodOboz 11:00, 25.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

КОТЛЕТЫ БЕЗ МЯСА

Ингредиенты

  • зелёная чечевица - 1,5 стакана,

  • морковь - 1 шт,

  • томатная паста - 1 ст. л,

  • чеснок - 2 зубчика,

  • мука - 3-4 ст. л,

  • растительное масло - для жарки,

  • панировочные сухари - по желанию

Приготовление

Варим чечевицу до готовности. Важно чтобы выкипела вся жидкость, тогда чечевица становится липкой и почти не требует муки.

Далее натираем на мелкой терке морковь, пропускаем через пресс чеснок , добавляем муку и томатную пасту, смешиваем с чечевицей. Вымешиваем чечевичный фарш и формируем котлеты. При желании можно обвалять котлеты в панировке. Обжариваем чечевичные котлеты на хорошо разогретой сковороде с небольшим добавлением растительного масла .

Врач-диетолог Ольга Набока

Если для жарки использовать оливковое масло и убрать панировочные сухари – блюдо можно иногда использовать в программах снижения веса. "Плохие" ингредиенты – панировочные сухари, мука.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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