Сочные котлеты из чечевицы

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

КОТЛЕТЫ БЕЗ МЯСА

Ингредиенты

зелёная чечевица - 1,5 стакана,

морковь - 1 шт,

томатная паста - 1 ст. л,

чеснок - 2 зубчика,

мука - 3-4 ст. л,

растительное масло - для жарки,

панировочные сухари - по желанию

Приготовление

Варим чечевицу до готовности. Важно чтобы выкипела вся жидкость, тогда чечевица становится липкой и почти не требует муки.

Далее натираем на мелкой терке морковь, пропускаем через пресс чеснок , добавляем муку и томатную пасту, смешиваем с чечевицей. Вымешиваем чечевичный фарш и формируем котлеты. При желании можно обвалять котлеты в панировке. Обжариваем чечевичные котлеты на хорошо разогретой сковороде с небольшим добавлением растительного масла .

Врач-диетолог Ольга Набока

Если для жарки использовать оливковое масло и убрать панировочные сухари – блюдо можно иногда использовать в программах снижения веса. "Плохие" ингредиенты – панировочные сухари, мука.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!