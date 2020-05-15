Без мяса и яиц: рецепт кутабов для веганов
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.
КУТАБЫ С ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты
мука - 400гр,⠀
вода - 150мл,⠀
петрушка, укроп,
зеленый лук - побольше,⠀
соль - 1,5 ч.л,⠀
растительное масло - 30 мл.⠀
Приготовление
Три стакана муки просеиваем в большую миску, добавляем соль. Делаем лунку в центре, берем этот же стакан и наливаем им воду в тесто. Получается соотношение 1 к 3. Замешиваем тесто. ⠀
Теперь приготовим начинку. Берём микс зелени "петрушка, укроп, зеленый лук" - это отличный вариант. Очень мелко вместе нарезаем. Заправить можно ароматным маслом с травами или тем, что есть под рукой. Тесто нарезаем примерно на равные части и тонко раскатываем.
На заготовки выкладываем зелень и защипываем тесто по типу чебуреков. Обрезаем неровные края. Жарим кутабы на сухой сковороде без масла.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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