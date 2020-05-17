Без молока и яиц: пышные панкейки из минимума ингредиентов

Елена Коваленко FoodOboz 08:00, 17.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которыми в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

ПЫШНЫЕ ПАНКЕЙКИ

Ингредиенты

  • мука - 100-120гр,⠀

  • крахмал - 1 ст.л,⠀

  • разрыхлитель - 1 ч.л,⠀

  • пищевая сода - 0,5 ч.л,⠀

  • сахар - 3 ст.л,⠀

  • уксуса - 1 ч.л,⠀

  • растительное масло - 2 ст.л,⠀

  • nemoloko 1,5% - 120 мл,⠀

  • свежие ягоды и/или фрукты - по вкусу,⠀

  • соль - щепотка.

Приготовление⠀

Смешиваем все сухие ингредиенты в одной миске и отставляем сторону. Теперь берем стакан и наливаем в него 120 мл. растительного немолока. Добавляем уксус и растительное масло. Все это перемешиваем. ⠀

Теперь смешиваем все ингредиенты в одной посуде. Жарим панкейки на раскаленной сковороде, время от времени смазывая ее растительным маслом. К столу панкейки подаем со свежими ягодами или фруктами.

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Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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