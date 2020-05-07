Без майонеза и с новыми ингредиентами: современный вариант сельди под "шубой"

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Авторским рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.

СЕЛЬДЬ ПОД "ШУБОЙ" С СЕЛЬДЕРЕЕМ И АВОКАДО

Ингредиенты

свекла отварная - 200 гр,

морковь отварная - 125 гр,

корень сельдерея - 150 гр,

сельдь - 150 гр,

лук репчатый - 30 гр,

сок лимона - 4 ст. л,

авокадо - 1 шт,

масло оливковое - 4 ч. л,

соль - по вкусу.

Приготовление

Сырые свеклу и морковь промыть и отварить до готовности. Когда овощи остынут, натираем их на терке. Сельдерей очистить, натереть на свекольной терке. Разогреть сковородку, смазать ее 1 ч.л. оливкового масла и припустить клубень сельдерея под крышкой, периодически помешивая. Он должен уменьшиться вдвое в объеме. Остудить.

Сельдь очистить. Разобрать на филе. Промыть. Обсушить бумажным полотенцем. Нарезать кубиками. Репчатый лук очистить. Нарезать маленькими кубиками. Залить 1 ст. л. лимонного сока и дать постоять 10 минут. Затем промыть его водой и отжать.

А теперь готовим соус: авокадо нужно помыть, очистить и нарезать произвольно. В чашу блендера опустить авокадо, 2 ст.л. сока лимона, 3 ч.л. оливкового масло, соль. Все блендировать до однородной консистенции.

А теперь, как в обычном варианте рецепта, выкладываем все слоями:

первый слой - сельдерей + соус из авокадо

второй слой – сельдь + соус из авокадо

третий слой – морковь + соус из авокадо

четвертый слой – свекла + соус из авокадо.

Не забывайте в процессе укладки слоев их присаливать. И отправляем все в холодильник на ночь, чтобы овощи пропитались соусом.

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