Без майонеза и с новыми ингредиентами: современный вариант сельди под "шубой"

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Авторским рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.
СЕЛЬДЬ ПОД "ШУБОЙ" С СЕЛЬДЕРЕЕМ И АВОКАДО
Ингредиенты
свекла отварная - 200 гр,
морковь отварная - 125 гр,
корень сельдерея - 150 гр,
сельдь - 150 гр,
лук репчатый - 30 гр,
сок лимона - 4 ст. л,
авокадо - 1 шт,
масло оливковое - 4 ч. л,
соль - по вкусу.
Приготовление
Сырые свеклу и морковь промыть и отварить до готовности. Когда овощи остынут, натираем их на терке. Сельдерей очистить, натереть на свекольной терке. Разогреть сковородку, смазать ее 1 ч.л. оливкового масла и припустить клубень сельдерея под крышкой, периодически помешивая. Он должен уменьшиться вдвое в объеме. Остудить.
Сельдь очистить. Разобрать на филе. Промыть. Обсушить бумажным полотенцем. Нарезать кубиками. Репчатый лук очистить. Нарезать маленькими кубиками. Залить 1 ст. л. лимонного сока и дать постоять 10 минут. Затем промыть его водой и отжать.
А теперь готовим соус: авокадо нужно помыть, очистить и нарезать произвольно. В чашу блендера опустить авокадо, 2 ст.л. сока лимона, 3 ч.л. оливкового масло, соль. Все блендировать до однородной консистенции.
А теперь, как в обычном варианте рецепта, выкладываем все слоями:
первый слой - сельдерей + соус из авокадо
второй слой – сельдь + соус из авокадо
третий слой – морковь + соус из авокадо
четвертый слой – свекла + соус из авокадо.
Не забывайте в процессе укладки слоев их присаливать. И отправляем все в холодильник на ночь, чтобы овощи пропитались соусом.
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