Беременность и питание: стало известно, как уменьшить риск преждевременных родов

Две порции фруктов и три овощей – это норма, которой необходимо придерживаться каждый день, тем более во время беременности.

Выполнение рекомендаций диетологов в отношении питания становится еще более важным в течение нескольких месяцев, предшествующих рождению ребенка. Благодаря этому можно наилучшим образом защитить его здоровье: от развития нервной системы до контроля веса при рождении.

Однако другой аспект беременности, который может быть обусловлен материнской диетой: момент рождения ребенка. Фактически, чем выше уровень потребления фруктов и овощей, тем меньше риск родить раньше срока, сообщает fondazioneveronesi.it.

Результаты исследований

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) отобрали 3422 женщин (25-36 лет), чтобы выяснить связь между режимом питания будущей мамы, риском преждевременных родов и низким весом новорожденного. Исследование было начато, когда они еще даже не были беременны, чтобы оценить эффект диеты до зачатия. Из анализа отчетов о фактическом питании выяснилось, что высокий уровень потребления овощей (больший, чем фруктов) до зачатия способствует окончанию беременности согласно графику (между 37 и 41 неделями).

Сравнение 4 продовольственных схем

Анализируя диеты женщин, исследователи определили четыре схемы питания:

1. С высоким содержанием жира (частое употребление свинины, телятины, говядины, баранины, курицы, колбасы, салями, бекона, рыбы и чипсов).

2. "Благоразумная" (богатая апельсинами, грибами, кабачками, шпинатом, тофу, салатом, авокадо, арбузом, яблоками, соевым молоком и рыбными консервами).

3. С высоким содержанием рафинированных продуктов (макароны, печенье, крекеры, рис, шоколад, пицца, пирожные, картофель фри и соусы)

4. Вегетарианская (частое употребление моркови, цветной капусты, брокколи, тыквы, капусты, зеленой фасоли и картофеля).

Наибольшее количество преждевременных родов было зарегистрировано среди женщин третьей схемы питания, а наименьшее – четвертой. В целом матери с избыточным весом и те, у кого в течение девяти месяцев развился гестоз или гестационный диабет были более подвержены риску.

"Овощи, так как они богаты антиоксидантами и другими питательными веществами, обладают противовоспалительным действием и эффективны в снижении риска различных неблагоприятных последствий для организма, в том числе преждевременных родов", – заявил Дереже Гете, исследователь в области общественного здравоохранения.

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