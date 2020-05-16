Белый шоколад и голубика: уникальный рецепт запеканки от блогера

Елена Коваленко FoodOboz 08:00, 16.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ЗАПЕНКА С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ

Ингредиенты

  • творог - 500 гр,

  • яйца - 2 шт,

  • сметана или натуральный йогурт - 0,5 ст,

  • рисовая мука или манная крупа - 0,5 ст,

  • капли белого шоколада - 100 гр,

  • голубика - 125 гр,

  • миндальные лепестки - по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске смешайте в однородную массу с помощью обычной вилки или блендера творог, яйца, сметану и муку. Введите шоколадные капли и всё хорошо перемешайте. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Переложите половину творожной массы и распределите по форме. Во вторую часть введите ягоды, аккуратно перемешайте и переложите вторым слоем в форму.

Украсьте запеканку миндальными лепестками и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Перед подачей украшаем запеканку свежими ягодами.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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