Белый шоколад и голубика: уникальный рецепт запеканки от блогера

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ЗАПЕНКА С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ

Ингредиенты

творог - 500 гр,

яйца - 2 шт,

сметана или натуральный йогурт - 0,5 ст,

рисовая мука или манная крупа - 0,5 ст,

капли белого шоколада - 100 гр,

голубика - 125 гр,

миндальные лепестки - по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске смешайте в однородную массу с помощью обычной вилки или блендера творог, яйца, сметану и муку. Введите шоколадные капли и всё хорошо перемешайте. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Переложите половину творожной массы и распределите по форме. Во вторую часть введите ягоды, аккуратно перемешайте и переложите вторым слоем в форму.

Украсьте запеканку миндальными лепестками и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Перед подачей украшаем запеканку свежими ягодами.

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