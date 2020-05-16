Белый шоколад и голубика: уникальный рецепт запеканки от блогера

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.
ЗАПЕНКА С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ
Ингредиенты
творог - 500 гр,
яйца - 2 шт,
сметана или натуральный йогурт - 0,5 ст,
рисовая мука или манная крупа - 0,5 ст,
капли белого шоколада - 100 гр,
голубика - 125 гр,
миндальные лепестки - по вкусу.
Приготовление
В глубокой миске смешайте в однородную массу с помощью обычной вилки или блендера творог, яйца, сметану и муку. Введите шоколадные капли и всё хорошо перемешайте. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Переложите половину творожной массы и распределите по форме. Во вторую часть введите ягоды, аккуратно перемешайте и переложите вторым слоем в форму.
Украсьте запеканку миндальными лепестками и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Перед подачей украшаем запеканку свежими ягодами.
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