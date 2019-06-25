BBC раскрыло рецепт идеального теста для пирогов

Британцы поделились лучшими советами по приготовлению свежего и легкого теста для пирогов.

Как сообщает BBC, в первую очередь, тесто нужно меньше обминать – чем интенсивнее процесс его обминания, тем больше шансов по итогу получить из него сухую и жесткую массу.

Во-вторых, нельзя добавлять чрезмерное количество воды, иначе пирог или печенье будут попросту "плавать". Сколько нужно воды для замеса теста каждая хозяйка решает исходя из собственного опыта.

В-третьих, нужно стараться не допускать значительного нагревания теста, так как это затруднит работу с массой и может ее испортить. Прежде чем приступать к работе с тестом, нужно охладить руки под прохладной водой.

Также нужно выбрать правильный жир и постараться избегать различных спредов и маргаринов, содержащих большое количество воды. Для теста подходит большинство жиров, однако лучше всего использовать сливочное масло или сало. Чтобы тесто было ароматным, в него можно добавить специи, шалфей, розмарин. Часть муки можно заменить молотыми орехами.

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