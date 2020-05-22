Базилик: раскрыты важные преимущества для здоровья

Базилик – ароматическое растение, которое не только придает особый вкус блюдам, но и приносит пользу здоровью. Он обладает спазмолитическими, противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Кроме того, базилик стимулирует пищеварительные процессы, пробуждает аппетит и поднимает общий тонус организма.

OBOZREVATEL вместе с pequerecetas.com предлагает более подробно ознакомиться с его преимуществами.

Лечение проблем пищеварения

Благодаря полезным свойствам базилик применяют для устранения болей в животе, метеоризма, затрудненного пищеварения, отсутствия аппетита и рвоты. Наиболее эффективным способом является приготовление настоя: чашка после еды способствует пищеварению, а перед ней – подогревает аппетит. Кроме того, он используется при рвоте и расстройствах желудка.

Влияние на нервную систему

Это растение благотворно влияет на нервную систему: может быть полезным при лечении бессонницы, головной боли и беспокойства. 2-3 стакана настоя в день (особенно один за полчаса до сна) или несколько капель эфирного масла, разбавленного в ванне с водой, помогают в борьбе с этим дискомфортом.

Стимулирование молока

В традиционной и альтернативной медицине настой базилика используется во время кормления грудью, чтобы стимулировать выработку молока.

Лечение угревой сыпи

Базилик обладает целебными, антисептическими и обезболивающими свойствами, поэтому идеально подходит для лечения прыщей. В таком случае можно делать холодные компрессы с настоем 1 или 2 раза в день.

Герпес и ангина

Для лечения заболеваний полости рта, таких как герпес, ангина, воспаление и даже неприятный запах, вы можете полоскать горло настоем. Благодаря свойствам, упомянутым выше, его употребление в горячем виде также помогает успокоить боль в горле.

Средство от кашля

Базилик также является отличным средство от кашля. Настой с молоком и медом помогает отделить и удалить слизь, а также успокаивает сухой кашель.

Как приготовить настой

Ингредиенты:

около 10 свежих листьев базилика

1 стакан воды

Приготовление:

Вскипятите воду с листьями базилика, проварите 5 минут и снимите с огня. Дайте немного остыть, а затем процедите. После этого настой готов к употреблению. Также его можно подсластить по вкусу, добавить лимон или другие травы. Если планируете пить несколько чашек в день, приготовьте увеличенную порцию утром, а оставшуюся часть поставьте в холодильник.

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