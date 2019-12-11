Банкетное настроение: 5 новых вкусов в мире мороженого

Новый год – прекрасный повод для любимых лакомств. К новогоднему столу отлично подойдет новая премиальная серия мороженого "BANKET". Пломбир от ТМ "Ласунка" придаст праздничного настроения на любой вечеринке и станет отличным презентом.

Мороженому "BANKET" нет равных в мире лакомств. Его особенность – необычное сочетание разных вкусов. Такого комбинирования нет ни у одного другого производителя.

"У нас была идея создать уникальный авторский рецепт. Мы специально модернизировали производственные мощности, чтобы реализовать возможность смешивать два вида мороженого, с добавлением крупных кусочков фруктов и ягод", — рассказала маркетолог компании "Ласунка" Козакова Ирина.

Попробуйте пять необычных вкусов в линейке мороженого "BANKET":

● Шоколад и апельсин.

● Микс пломбира и сорбета из маракуйи.

● Bubble – candy pops.

● Арахисовая паста с кленовым сиропом.

● Манго с клубникой

Продукты используем исключительно натуральные, например, манго добавляем привезенное из Индии. Чтобы исключить плохие продукты, проверяем их качество в сертифицированной лаборатории "Ласунка". Для полной герметичности и сохранности вкуса мороженое "BANKET" расфасовываем в картонные баночки, где крышка защищена фольгированной мембраной.

Пломбир станет идеальным десертом будь это корпоратив, свадьба или День рождение. Особенно оно понравится на детских праздниках. Подарите упаковку "BANKET" своим близким, друзьям, коллегам. Такой презент каждому будет приятным.

Купить мороженое "BANKET" можно на сайте ТМ "Ласунка" или в магазинах вашего города. Наслаждайтесь необычными вкусами мороженого "BANKET" и встречайте Новый год вместе с нами.

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