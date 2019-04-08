Банановую кожуру предложили как альтернативу мясу и потерпели фиаско

Совсем недавно Организация по защите прав животных PETA занялась продвижением рецепта банановой кожуры от Stingy Vegan, блога, который публикует дешёвые веганские рецепты. Цель заключается в том, что в дальнейшем люди откажутся от тушеной свинины, выбрав более гуманный и простой вариант.

Мелисса Коуплэнд, которая и ведёт блог Stingy Vegan, объяснила, что идея рецепта основана на венесуэльской технике, наряду с другими способами использования банановой кожуры в качестве альтернативы мясу.

Как и ожидалось реакции от гастрогурманов долго ждать не пришлось. В Твиттере нашлись те, кто решил не только потроллить PETA, но и вылить кучу негатива в комментариях к посту. Так, к примеру, некоторые начали сравнивать рецепт банановой кожуры с ленточный червём, другие же пошли дальше и начали заваливать аккаунт PETA фотографиями приготовленных блюд из животных с подписями: "Вы знаете, что ещё вкуснее? Свинина, гамбургеры, стейки, бекон".

Отвечая на комментарии директор PETA Элиза Аллен сказала: "Подлые, невежественные тролли, которые посещают аккаунты филиалов компании и показывают свою ненависть к животным, планете, другим людям и здоровью". Она также отметила, что многие из веганских рецептов призваны не только спасти миллионы животных, но и полезны для здоровья человека и окружающей среды.

Мы же не будем искать альтернативу банановой кожуре, ведь банановый торт от победительницы "МастерШеф" намного вкуснее.

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