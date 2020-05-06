Babyccino – одна из самых больших гастрономических тенденций. Этот напиток, вдохновленный капучино, стал фаворитом среди детей во всем мире.

OBOZREVATEL при содействии objetivobienestar.com расскажет, как удалось достичь такого успеха, а также поделится мнением диетолога о его влиянии на здоровье детей.

Название babyccino происходит от слов "baby" и "cappuccino". Эти два понятия, которые на первый взгляд не кажутся похожи, стали прекрасными "партнерами". В результате получился напиток небольшого формата, предназначенный для малышей. С babyccino они могут подражать привычке взрослых пить кофе, но делать это без употребления кофеина.

Немного истории напитка

Эта идея появилась более десяти лет назад в Австралии и Новой Зеландии, где начали делать напитки, специально предназначенные для детей, которые сопровождали родителей в кофейнях и ресторанах. Огромный бум произошел в Нью-Йорке, где кофейни быстро добавили babyccino в свои меню.

Оригинальный рецепт и более поздние версии

Хотя существует множество версий babyccino, классическая включает в себя молоко, пену и какао-топинг. Ее часто подают в маленьких чашечках с рисунком. Фактически, оригинальный рецепт гласит, что в нем должно быть 20% молока и 80% пены, и его нужно подавать теплым, чтобы дети не обожглись.

Со временем появились различные версии этого напитка, наиболее популярной среди которых стала та, где добавили небольшое количество кофе без кофеина. Этот рецепт стал настолько "вирусным", что многие люди уже не могут представить своего ребенка без кофе. Что касается топингов, они варьируются от корицы до шоколадной стружки или маршмеллоу.

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Дети и кофе без кофеина

Вопрос о том, могут ли дети пить кофе без кофеина, вызывает споры у некоторых родителей. Диетолог Люсия Мартинес в своем недавнем интервью объяснила, что кофе без кофеина не содержит вредных для здоровья компонентов. Кроме того, этот вариант гораздо лучше, чем кола, подчеркивая тот факт, что в безалкогольном напитке содержится больше кофеина и сахара, чем в babyccino. С другой стороны, диетолог отмечает, что лучше давать стакан молока с маленьким количеством кофе без кофеина, чем с двумя столовыми ложками сладкого какао.

Для детей и не только

Хотя babyccino не предназначен для взрослых, напиток не должен ограничиваться только детьми. На самом деле, это отличная альтернатива кофе во второй половине дня, особенно если вы не хотите, чтобы кофеин мешал сну. Также это отличная возможность познакомить детей с кофе не только в качестве напитка, но и под видом гастрономической традиции. С babyccino вы сможете заинтересовать малышей дольше оставаться за столом и участвовать в семейных беседах.