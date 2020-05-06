Авторский торт от известного фуд-блогера

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Рецептом бананового торта Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

БАНАНОВЫЙ ТОРТ

Ингредиенты

яйца - 5 шт,

соль - щепотка,

ванильный сахар - 2 ч. л,

сахар - 180 гр,

мука - 125 гр,

сливки 33% - 250 мл,

сахарная пудра - 4 ст л,

маскарпоне - 250 гр,

банан - 2 шт.

Приготовление

Пять яиц отправляем в чашу миксера, добавляем щепотку соли и взбиваем все в пышную пену. Когда яйца начнут подниматься, не выключая миксер, добавляем ванильный сахар и обычный сахар. Взбиваем массу до устойчивых пиков.

Добавляем в тесто просеянную муку. Все хорошо перемешиваем. Выливаем все тесто в форму для запекания. Выпекаем тесто 20-25 минут при 180 градусах. Духовку нужно разогреть заранее.

Готовый бисквит вынимаем из формы и оставляем на столе до полного остывания. Пока остывает бисквит, мы приготовим крем. В чашу миксера наливаем холодные жирные сливки. Взбиваем сливки в пену и не выключая миксер, добавляем сахарную пудру. Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не начнет держать форму. Добавляем к сливкам маскарпане или любой другой сливочный сыр. Еще раз все взбиваем при помощи миксера.

Два банана чистим, нарезаем кубиком и добавляем в крем. Также можно использовать любые фрукты и ягоды на ваше усмотрение.

Возвращаемся к бисквиту. Срезаем верхушку и откладываем ее в сторону. Из оставшегося коржа вырезаем мякоть таким образом, чтобы не повредить стенки и дно. Наполняем корж кремом. Накрываем торт срезанным коржом и смазываем кремом. Из мякиша, который мы вырезали из коржа, делаем крошку и посыпаем этой крошкой торт. Убираем торт в холодильник на ночь, чтобы он как следует пропитался.

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