Авторский салат от известного фуд-блогера
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.
САЛАТ "СЫТЫЙ ЖИВОТИК"
Ингредиенты
грибы - 300 гр,
лук - 2 шт,
морковь - 1 шт,
соль - по вкусу,
перец - по вкусу,
фасоль консервированная - 300 гр,
огурцы маринованные - 3 шт средних,
чеснок - 4 зубчика,
копченая куриная грудка - 350 гр,
зеленый лук - 2 пера,
майонез - по вкусу.
Приготовление
Грибы моем и нарезаем кубиком. Отправляем грибы на сухую сковородку, выпариваем жидкость и только потом доливаем растительное масло. Уменьшаем огонь до минимума и жарим грибы несколько минут.
Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковь чистим, моем и натираем на крупной терке.
Обжариваем грибы до золотистого цвета, добавляем соль по вкусу. Как только грибы подрумянятся, сразу же перекладываем их на тарелку. Обжариваем лук и морковь до мягкого состояния. Добавляем в овощи соль и перец.
Консервированную фасоль промываем и отправляем в миску к жареным грибам. Маринованные огурцы мелко нарезаем и смешиваем с пропущенным через пресс чесноком.
Копченую куриную грудку нарезаем мелким кубиком. Соединяем в большой миске все ингредиенты. Добавляем зеленый лук и заправляем салат майонезом. При необходимости добавляем соль и молотый перец по вкусу.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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