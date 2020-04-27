Авторский салат от известного фуд-блогера

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

САЛАТ "СЫТЫЙ ЖИВОТИК"

Ингредиенты

грибы - 300 гр,

лук - 2 шт,

морковь - 1 шт,

соль - по вкусу,

перец - по вкусу,

фасоль консервированная - 300 гр,

огурцы маринованные - 3 шт средних,

чеснок - 4 зубчика,

копченая куриная грудка - 350 гр,

зеленый лук - 2 пера,

майонез - по вкусу.

Приготовление

Грибы моем и нарезаем кубиком. Отправляем грибы на сухую сковородку, выпариваем жидкость и только потом доливаем растительное масло. Уменьшаем огонь до минимума и жарим грибы несколько минут.

Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковь чистим, моем и натираем на крупной терке.

Обжариваем грибы до золотистого цвета, добавляем соль по вкусу. Как только грибы подрумянятся, сразу же перекладываем их на тарелку. Обжариваем лук и морковь до мягкого состояния. Добавляем в овощи соль и перец.

Консервированную фасоль промываем и отправляем в миску к жареным грибам. Маринованные огурцы мелко нарезаем и смешиваем с пропущенным через пресс чесноком.

Копченую куриную грудку нарезаем мелким кубиком. Соединяем в большой миске все ингредиенты. Добавляем зеленый лук и заправляем салат майонезом. При необходимости добавляем соль и молотый перец по вкусу.

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