Авокадо: питательный фрукт, который обязательно должен быть в вашем рационе

Авокадо (лат. Persea americana) – это фрукт, который принадлежит к семейству Лавровые. Существуют десятки его разновидностей, варьирующихся по размеру, цвету и текстуре.

Все они растут в тропическом климате. При этом популярность авокадо сводится к его кремовой, бархатистой текстуре и мягкому вкусу, сообщает bbcgoodfood.com.

Виды

Авокадо Хасс (Hass) и Фуэрте (Fuerte) – два основных сорта, продаваемых в супермаркетах. Авокадо Хасс имеет темно-пурпурный или темно-коричневый цвет, слегка шероховатую и толстую кожицу, а также овальную форму. Авокадо Фуэрте отличается не только вытянутой формой, но и тонкой, гладкой кожицей ярко-зеленого цвета. Такой плод содержит более низкое количество масла, что делает его вкус менее сливочным. Кроме того, тонкая кожица Фуэрте не очень прочна, поэтому его часто собирают недозревшим, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке. В результате оно созревает дольше, а иногда и совсем не созревает, поэтому авокадо Хасс считается лучшим выбором.

Пищевые особенности

Авокадо является отличным источником мононенасыщенных жиров и витамина Е. Однако имейте в виду, что этот плод содержит много калорий, поэтому рекомендуется съедать в день не больше его половины. Тем, кто следит за своим весом, нужно подумать об ограничении количества до 2 штук в неделю при одновременном увеличении порций других низкокалорийных фруктов и овощей.

Авокадо имеет более растворимую клетчатку, чем другие фрукты, и содержит ряд полезных минералов, таких как железо, медь и калий. Также является хорошим источником фолата, витамина группы В. В 100 г авокадо содержится около 19 г жиров, из которых 12 г – мононенасыщенных и всего 4 г насыщенных.

Польза для здоровья

В настоящее время для здорового питания рекомендуется употреблять продукты, которые содержат ненасыщенные жиры (авокадо является одним из них), поскольку они полезнее, чем насыщенные.

Исследования показывают, что мононенасыщенные жиры помогают защитить от болезней сердца и снижают кровяное давление. Масло, полученное из авокадо, содержит олеиновую и линолевую кислоту, поэтому рекомендуется как часть сбалансированной диеты для предотвращения высокого уровня холестерина.

Нет сомнений, что калорийность авокадо выше, чем у других фруктов и овощей. Тем не менее количество в нем жира может вызывать чувство сытости, которое помогает регулировать аппетит. По мере развития исследований авокадо получило высокую оценку и считается хорошим примером питательной пищи.

Наряду с преимуществами, изложенными выше, этот фрукт является богатым источником витамина Е, а также группы каротинов, которые, как считается, помогают сохранить здоровое зрение.

Как выбирать и хранить

Авокадо лучше есть полностью зрелым. Для этого оставьте его при комнатной температуре на срок до недели и время от времени осторожно проверяйте. Когда плод будет спелым, вы почувствуете мягкость при легком надавливании. Твердое авокадо созревает в бумажном пакете за пару дней. Также его можно положить рядом с бананами. Однако знайте, что авокадо не следует помещать в холодильник, пока не созреет. После его разрезания стоит взбрызнуть лимонным соком, чтобы защитить фрукт от потемнения. Также избегайте перезрелых плодов с коричневой, волокнистой мякотью, поскольку они будут иметь горький вкус, который является признаком гниения.

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