Армянский повар раскрыл секрет сочного шашлыка

Повар из Армении Сергей Мартиросян поделился секретом, как приготовить вкусный шашлык.

"Шашлык начал готовить, можно сказать, когда начал ходить. У нас в Армении так принято. Если родился мужчиной – так иди к костру", – со смехом рассказал Сергей каналу CTV.

Нарезка мяса

По словам повара, нарезать мясо следует кусочками приблизительно по 50 грамм. Он уточняет, что к каждому виду мясу нужно подбирать свою температуру приготовления. Например, для свинины идеальным будет умеренный жар.

Одним из секретов идеального шашлыка является добавление к мясу растительного масла. На полтора килограмма мяса его нужно около 50 мл.

Специи

Мясо посыпается щепоткой паприки, базиликом и армянской травой цитрон. Иногда говорят, что цитрон можно заменить тархуном, но Сергей Мартиросян не рекомендует этого делать, и если у вас нет этой специфической пряности, ничем ее не заменять. Шашлык все равно получится вкусным! Не забудьте посолить пямо и добавить нарезанный репчатый лук.

Приготовление

Промаринованное мясо следует нанизывать на шампур надежно. Повар поясняет, что висящее на шампуре мясо быстрее не жарится. Также между кусками шашлыка нужно оставлять пространство, иначе прилегающие части могут быть сырыми.

Следить за тем, как жарится шашлык, надо внимательно. Свинина готовится около 20 минут, а баранина в два-три раза дольше. Распространенная ошибка состоит в желании добавить в шашлык как можно больше разных специй. Не стоит перегружать мясо слишком ярким вкусом пряностей, к тому же для разных видов мяса годятся и разные приправы. Например, для куриного шашлыка отлично подойдут кориандр, укроп, петрушка, корица, имбирь или тмин. А для баранины - розмарин, чабрец и оригано.

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