Арахисовая паста – это крем, приготовленный из очищенного арахиса и масла. Существуют также различные версии, например, с добавлением соли, сахара, меда и т.д.

OBOZREVATEL при содействии viversano.net предлагает вам ознакомиться с ее полезными свойствами и рецептом приготовления в домашних условиях.

Полезные свойства

Арахисовая паста имеет высокую калорийность (более 580 килокалорий на 100 грамм). Она содержит множество полезных жиров, а также является хорошим источником белка и различных витаминов, включая фолат и витамин Е.

Это отличный энергетический продукт для тех, кто занимается спортом. Благодаря высокому проценту мононенасыщенных жиров, арахисовая паста, употребляемая в умеренных количествах, способствует балансу холестерина в организме. Кроме того, она подходит для людей с целиакией, поскольку не содержит глютен, а также для веганского и вегетарианского питания, потому что в ней нет ингредиентов животного происхождения. Однако ее нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на арахис.

Как приготовить арахисовую пасту

Приготовить арахисовую пасту в домашних условиях очень просто: необходимо обжарить арахис в течение 5 минут, смешать все ингредиенты и подождать полчаса, прежде чем наслаждаться ее вкусом.

Вы можете покупать арахис в скорлупе или уже очищенный, если найдете его без соли и каких-либо добавок. Оригинальный рецепт предусматривает наличие арахисового масла, однако в этом рецепте будет использовано оливковое масло первого отжима, богатое антиоксидантами и полезное для сердца. Также здесь исключено использование сахара или подсластителей. Если вы предпочитаете сладкий вариант арахисовой пасты, можете добавить по 1 ложке меда (или кленового сиропа) и коричневого сахара. Однако учитывайте, что в этом случае возрастет количество калорий.

Ингредиенты на 10 порций

200 грамм жареного и очищенного арахиса

2 столовые ложки оливкового масла

щепотка морской соли

Приготовление

1. Сначала очистите арахис от скорлупы.

2. Положите на противень, выстланный пергаментной бумагой, и жарьте в духовке при 200 °C в течение 5 минут.

3. Удалите внешнюю оболочку, которая его покрывает.

4. Переложите арахис в блендер вместе с оливковым маслом и солью.

5. Взбивайте до получения однородной и гладкой смеси.

6. Попробуйте на вкус. Если нужно, добавьте еще соли.

7. Перелейте арахисовое масло в стеклянную емкость и подождите не менее получаса, прежде чем есть.

Пищевая ценность на порцию (20 г):

Калорийность: 145 ккал

Углеводы: 1,7 г, из которых сахара 0,6 г

Жиры: 13 г, из которых насыщенные 1,8 г

Клетчатка: 2,2 г

Белки: 5,8 г

Как хранить

Арахисовая паста хранится в плотно закрытой стеклянной банке в прохладном, сухом месте в течение нескольких недель. Также ее можно поставить в холодильник, но замораживание не рекомендуется. Перед употреблением необходимо размешать пасту ложкой, поскольку масло может подняться на поверхность.

Как использовать

Арахисовую пасту можно использовать несколькими способами. Самый простой – намазать на тост или ломтик хлеба, съесть на завтрак вместе с домашним вареньем и свежими фруктами, или употреблять в качестве энергетической закуски. Кроме того, ее можно использовать в приготовлении десертов вместо масла или соуса тахин в рецептах, которые его используют (например, в бобовых хумусах). Вкусная идея – добавить немного в мороженое или домашние коктейли. Для здоровой закуски можно попробовать намазать немного арахисовой пасты поверх кусочков свежих овощей.