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Арахис: что будет, если есть его каждый день

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Арахис – абсолютно уникальный продукт, он пользуется огромной популярностью во всем мире, особенно в Америке. Ну кто же не любит арахисовую пасту? Тем не менее его можно употреблять как сырым так и жареным. Многие заблуждаются, называя его орехом, да, внешне он его напоминает, но относится арахис к семейству бобовых, наряду с фасолью и горохом.

Арахис: что будет, если есть его каждый день

Арахис сочетает в себе большое количество веществ, которые по-разному влияют на организм человека. О его пользе и вреде постоянно рассуждают врачи-диетологи и люди, которые ведут здоровый образ жизни.

Так чего же в арахисе больше – пользы или вреда? Давайте попробуем разобраться.

Польза арахиса

Помимо приятного вкуса, арахис богат на ряд полезных кислот, витаминов и минералов. Сто граммов арахиса равны половине дневной нормы магния и фосфора. Полифенолы, что входят в состав арахиса, являются природными антиоксидантами. Их активно используют в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, они защищают клетки организма от преждевременного старения. Линолевая кислота помогает организму вырабатывать арахидоновую кислоту, которая регулирует содержание холестерина и защищает клетки тела. Арахис понижает риск бесплодия, позитивно влияет на гормональный фон в организме. Фолиевая кислота, которая содержится в арахисе, важна для здоровья будущего ребёнка.

Вред арахиса

Как и любой другой продукт, арахис не всегда идеально подходит каждому человеку. Порой он может вызывать аллергию. Употребление его в больших количествах может привести к появлению лишнего веса, поскольку калорийность арахиса составляет 550 Ккал. Арахис не рекомендуется людям с больными сосудами или варикозом – он способствует повышению вязкости крови. При покупке "земляного ореха" важно обращать внимание на его состояние, он не должен быть покрыт плесенью или иметь неприятный запах.

Арахис: что будет, если есть его каждый день

Как готовить арахис

Одним из самых популярных методов является именно жареный арахис. Имейте ввиду, жареный арахис купленный в магазине – вреден для почек и печени. Лучше всего купить пакет сырого и самостоятельно пожарить его дома на сковороде без масла. При употреблении такого арахиса в небольших количествах и регулярно, качество волос, ногтей и кожи заметно улучшится. Это отличная замена жареному мясу и другой вредной пище.

Приготовьте по рецептам блюда из фасоли, чечевицы, нута и гороха.

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