Арахис: что будет, если есть его каждый день

Арахис – абсолютно уникальный продукт, он пользуется огромной популярностью во всем мире, особенно в Америке. Ну кто же не любит арахисовую пасту? Тем не менее его можно употреблять как сырым так и жареным. Многие заблуждаются, называя его орехом, да, внешне он его напоминает, но относится арахис к семейству бобовых, наряду с фасолью и горохом.

Арахис сочетает в себе большое количество веществ, которые по-разному влияют на организм человека. О его пользе и вреде постоянно рассуждают врачи-диетологи и люди, которые ведут здоровый образ жизни.

Так чего же в арахисе больше – пользы или вреда? Давайте попробуем разобраться.

Польза арахиса

Помимо приятного вкуса, арахис богат на ряд полезных кислот, витаминов и минералов. Сто граммов арахиса равны половине дневной нормы магния и фосфора. Полифенолы, что входят в состав арахиса, являются природными антиоксидантами. Их активно используют в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, они защищают клетки организма от преждевременного старения. Линолевая кислота помогает организму вырабатывать арахидоновую кислоту, которая регулирует содержание холестерина и защищает клетки тела. Арахис понижает риск бесплодия, позитивно влияет на гормональный фон в организме. Фолиевая кислота, которая содержится в арахисе, важна для здоровья будущего ребёнка.

Вред арахиса

Как и любой другой продукт, арахис не всегда идеально подходит каждому человеку. Порой он может вызывать аллергию. Употребление его в больших количествах может привести к появлению лишнего веса, поскольку калорийность арахиса составляет 550 Ккал. Арахис не рекомендуется людям с больными сосудами или варикозом – он способствует повышению вязкости крови. При покупке "земляного ореха" важно обращать внимание на его состояние, он не должен быть покрыт плесенью или иметь неприятный запах.

Как готовить арахис

Одним из самых популярных методов является именно жареный арахис. Имейте ввиду, жареный арахис купленный в магазине – вреден для почек и печени. Лучше всего купить пакет сырого и самостоятельно пожарить его дома на сковороде без масла. При употреблении такого арахиса в небольших количествах и регулярно, качество волос, ногтей и кожи заметно улучшится. Это отличная замена жареному мясу и другой вредной пище.

Приготовьте по рецептам блюда из фасоли, чечевицы, нута и гороха.

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