Антираковое питание: ученые определили рацион, помогающий бороться с онкологией

Ученые из США и Италии заявили, что специальный диетический рацион и употребление витамина С помогают тормозить рост злокачественных образований.

Основой диеты является имитация голодания, но при этом организм реагирует на нее так, как будто бы на самом деле остается без пищи. Кроме этого, в организм вводятся повышенные дозы витамина С.

В начале исследования специалисты изучали поочередно воздействие витамина С и голодания. И то, и другое работало. Но поражающий эффект показало, когда их соединили в комбинацию. Именно это и оказало губительное влияние на опухоли.

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Однако позитивный результат был достигнут лишь в борьбе со злокачественными образованиями, у которых есть мутация KRAS, отметили ученые. Такой тип мутации сложно поддается терапии, а встречается он примерно у 15% пациентов.

Ныне исследователи собираются продолжить работы, чтобы выяснить, как вышеперечисленные методы будут работать в комбинации с другими способами лечения рака, пишет сайт menslife.com.

Проведенное исследование показало, как коррекция рациона может влиять на течение тяжелого заболевания. Также ранее ученые выяснили, что здоровый рацион и образ жизни снижают вероятность трансформации здоровых клеток в злокачественные.

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