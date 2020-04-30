Антикоронавирусный смузи: Элина Свитолина поделилась своим рецептом

Пока из-за пандемии коронавируса отменены все теннисные турниры, лучшая теннисистка Украины решила порадовать своих многочисленных поклонников простыми рецептами здоровой пищи.

Кроме этого, вместе со своими друзьями Элина будет делиться новыми идеями использования на кухне различных, как называет их теннисистка,"суперфудов".

В дебютном блоге Элины Свитолиной все желающие могут попробовать приготовить смузи из имбиря и куркумы и различные перекусы.

Рецепт смузи от Элины Свитолиной

Имбирь и куркума являются очень мощными и питательными ингредиентами. Оба имеют большое влияние для устранения воспалений,различных заболеваний, укрепления иммунной системы. Вы можете пить напиток в любое время дня, это улучшит ваш метаболизм и будет способствовать здоровому пищеварению.

Ингредиенты

1 лимон, 1 апельсин, имбирь, 1 столовая ложка куркумы (2 для более насыщенного вкуса), 1 столовая ложка корицы, 300 мл воды и черный перец (по желанию)

Как приготовить

1. Нарезать все ингредиенты на мелкие кусочки и положить в кастрюлю для варки.

2. Варить все 10 минут и после еще 15 минут кипятить.

3. Пропустить через сито и залить в бутылку или другую емкость, дать настояться в течение суток для более насыщенного вкуса.

Получается очень насыщенная смесь, которую Свитолина рекомендует разбавлять: 30 процентов смеси и 70 - горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ароматические травы состоят из частей или зеленых стеблей растений, таких как лавровый лист, базилик, кервель, лук, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шалфей и тимьян.

OBOZREVATEL поделится некоторыми секретами их использования на кухне, в свежем или сушеном виде, придавая особый аромат любым блюдам.

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