Ани Лорак приготовила малину со сливками: не вредно ли это?

Певица не устает радовать своих фанатов. Так недавно Лорак поделилась на своем Instagram фото, где звезда на кухне что-то готовит. Она держит миску в которой находятся сливки и малина и позирует для фотографа. Мы задались вопросом – не навредит ли такая пища стройной фигуре Лорак?

Именно малина издавна считалась одной из самых полезных ягод. Недаром это самое лучшее средство от простуды, ведь один из главных компонентов ягоды – салициловая кислота, которая содержится во многих жаропонижающих лекарствах, усваивается организмом из малины намного легче. В ее составе содержатся вещества, отвечающие за ровный и красивый цвет лица, упругость кожи и общий тон организма. Малина полезна в любом виде: из нее можно делать варенье, джемы, десерты и пользы от этого гарантировано меньше не станет. Однако в некоторых случаях малину есть нельзя. Ягода способна вызвать аллергическую реакцию если употреблять ее в больших количествах. Малина не рекомендуется при язве, проблемах с кишечно-желудочным трактом и бронхиальной астме.

Сливки можно и нужно дополнять ягодами. Малина в таком случае подойдет лучше всего. Ведь жиры, которые содержаться в сливках лучше всего усваиваются с витаминами, на которые богаты ягоды. С помощью сливок можно улучшить общее состояние кожи, омолодить ее, побороть отечность. Но не стоит злоупотреблять ими, это может привести к тому, что в организме значительно повысится уровень холестерина. К тому же тем, у кого аллергия на молочные продукты в целом – сливки строго запрещены.

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